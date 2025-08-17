«Соглашение еще не близко»: США озвучили позицию по Украине — главное об СВО на 17 августа

Российские войска нанесли удары по складам с украинскими оперативно-тактическими ракетами «Сапсан» и комплектующим к ним, а также по пунктам дислокации ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Тем временем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон пока далек от соглашения по урегулированию конфликта, несмотря на определенный прогресс в переговорах. На фронте группировка «Центр» заняла выгодные позиции в ряде населенных пунктов ДНР. Одновременно с этим украинские БПЛА пытались атаковать Смоленскую АЭС и промышленные объекты в Нижегородской области. Главное о спецоперации за 17 августа — в материале URA.RU.
Атаки украинских БПЛА по регионам РФ
Украинский дрон пытался атаковать Смоленскую АЭС
ВСУ попытались атаковать Смоленскую атомную электростанцию беспилотниками. Об этом сообщили в ФСБ России, уточнив, что сбитый дрон типа «Спис» был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет, угрозы для работы станции и электроснабжения региона также не возникло.
В пресс-службе Смоленской АЭС подтвердили, что все энергоблоки работают в штатном режиме и обеспечивают регион электроэнергией. Станция является важной частью Единой энергетической системы страны, снабжая электричеством Центральный регион, Калининградскую область и Беларусь.
Беспилотники в Нижегородской области пытались атаковать промышленное предприятие
В ночь на 17 августа в Нижегородской области была предотвращена атака беспилотников ВСУ на промышленное предприятие. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем telegram-канале. Он отметил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.
Обстановка на фронте
Командир «Пятнашки» Авидзба: войска ВСУ чувствуют себя ужасно
Командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба на форуме «Юг молодой» в Бердянске заявил, что сейчас подразделения ВСУ находятся в тяжелом положении из-за того, что российская армия приобрела значительный боевой опыт. Он отметил, что в отличие от 2022 года российские военные теперь лучше подготовлены и хорошо знают противника.
По словам Авидзбы, преимущество российской армии заключается также в большом числе добровольцев, тогда как большинство украинских военных — это мобилизованные граждане. Он подчеркнул, что российская сторона старается беречь своих бойцов и дает возможность противнику выйти из окружения, демонстрируя гуманное отношение. Также Авидзба заявил, что российские военные всегда защищали мирное население.
Группировка «Центр» заняла выгодные позиции в нескольких селах ДНР
Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции в населенных пунктах Удачное, Димитров, Балаган, Гродовка, Ленино, Сухой Яр, Золотой Колодезь, Новоалександровка и Красноармейск (Покровск), расположенных на территории ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В указанных районах российские военные нанесли удары по подразделениям ВСУ и Национальной гвардии Украины. По данным ведомства, потери украинской стороны превысили 420 человек, один танк, семь единиц бронетехники, шесть автомобилей, три артиллерийских орудия, включая 155-мм гаубицу М777 американского производства, а также радиолокационная станция RADA из Израиля.
ВС РФ ударили по складам с украинскими «Сапсанами»
Российские войска нанесли удары по складам, где находились оперативно-тактические ракеты «Сапсан» и комплектующие к ним на территории Украины. По данным Минобороны РФ, под удары также попали склады боеприпасов, дальнобойных беспилотников, а также пункты временного размещения украинских военнослужащих и иностранных наемников в 142 районах. Атаки были осуществлены с применением авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии.
Ситуация с урегулированием конфликта на Украине
Рубио заявил, что до соглашения по Украине еще далеко
Госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью ABC News, что Вашингтон пока далек от заключения соглашения по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, достигнут определенный прогресс и определены возможные направления для переговоров, однако сохраняются серьезные разногласия по некоторым вопросам. Рубио подчеркнул, что говорить о скором подписании мирного соглашения преждевременно.
Уиткофф: речь о привлечении НАТО к защите Украины не идет
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в эфире CNN заявил, что Вашингтон не планирует привлекать НАТО к обеспечению безопасности Украины. Он отметил, что на переговорах в Анкоридже президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп фактически достигли договоренности по гарантиям безопасности для Украины и Европы, однако участие НАТО в этих договоренностях не было предусмотрено.
По словам Уиткоффа, США и европейские страны готовы предложить Украине гарантии, аналогичные пятой статье Североатлантического договора, предусматривающей коллективную оборону в случае нападения на одного из участников НАТО. Он отметил, что именно из-за этого Украина ранее стремилась попасть в альянс. Уиткофф также подчеркнул, что Россия впервые согласилась на это.
«Нашли общий язык»: итальянский политолог оценила переговоры Путина и Трампа
Путин и Трамп сумели достичь взаимопонимания в ходе переговоров на Аляске. Такое мнение выразила итальянский политолог Лоретта Наполеони. По ее словам, сам факт проведения встречи уже свидетельствует о стремлении лидеров к диалогу, что является положительным сигналом. Она отметила, что ранее сомневалась в возможности конструктивного общения между президентами, однако их переговоры прошли успешно и были признаны таковыми обеими сторонами.
Наполеони подчеркнула, что ожидания СМИ были чрезмерно высоки, поскольку при таком формате невозможно добиться всеобъемлющего мира — тем более, что Украина не принимала участия в саммите. Эксперт не исключает, что определенные договоренности были достигнуты, но пока не оглашаются. По ее словам, было бы ошибкой ожидать объявления перемирия сразу же после саммита, так как Трамп не может принять такое решение в одностороннем порядке, передает Пятый канал.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.