17 августа 2025

В горах Сочи джип-тур закончился гибелью туристов: что известно о происшествии

Туристы погибли во время джиппинга в Сочи
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Еще шесть пассажиров, а также водитель транспортного средства получили различные травмы
Еще шесть пассажиров, а также водитель транспортного средства получили различные травмы Фото:

В Лазаревском районе города Сочи произошла авария с участием внедорожника, который опрокинулся во время экстремальной езды (джиппинга). В результате происшествия, по информации пресс-службы Главного управления МВД России по Краснодарскому краю, погибли два человека, еще четверо получили травмы различной степени тяжести. Что известно о происшествии — в материале URA.RU

В Сочи при опрокидывании экскурсионного УАЗа погибли два человека

В страшном ДТП погибли мужчина и подросток
В страшном ДТП погибли мужчина и подросток
Фото:

В селе Третья Рота Лазаревского района города Сочи в результате опрокидывания автомобиля УАЗ погибли двое человек — мужчина 24 лет и подросток 16 лет. Еще шесть пассажиров, а также водитель транспортного средства получили различные травмы, проинформировала пресс-служба Главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, водитель внедорожника при прохождении поворота не справился с управлением, вследствие чего транспортное средство съехало с дороги и перевернулось. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

Это второе ДТП за сутки на курорте, которое произошло во время джиппинга

УАЗ опрокинулся на бок, что и стало причиной трагедии
УАЗ опрокинулся на бок, что и стало причиной трагедии
Фото:

Данный инцидент стал уже вторым случаем за сутки с участием экскурсионного автомобиля в регионе. Утром 17 августа на одной из горных дорог Сочи также перевернулся УАЗ с туристами на борту. Тогда пострадали пять человек, включая ребенка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Лазаревском районе города Сочи произошла авария с участием внедорожника, который опрокинулся во время экстремальной езды (джиппинга). В результате происшествия, по информации пресс-службы Главного управления МВД России по Краснодарскому краю, погибли два человека, еще четверо получили травмы различной степени тяжести. Что известно о происшествии — в материале URA.RU В Сочи при опрокидывании экскурсионного УАЗа погибли два человека В селе Третья Рота Лазаревского района города Сочи в результате опрокидывания автомобиля УАЗ погибли двое человек — мужчина 24 лет и подросток 16 лет. Еще шесть пассажиров, а также водитель транспортного средства получили различные травмы, проинформировала пресс-служба Главного управления МВД России по Краснодарскому краю. По предварительным данным, водитель внедорожника при прохождении поворота не справился с управлением, вследствие чего транспортное средство съехало с дороги и перевернулось. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка. Это второе ДТП за сутки на курорте, которое произошло во время джиппинга Данный инцидент стал уже вторым случаем за сутки с участием экскурсионного автомобиля в регионе. Утром 17 августа на одной из горных дорог Сочи также перевернулся УАЗ с туристами на борту. Тогда пострадали пять человек, включая ребенка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...