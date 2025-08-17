Украинский дрон пытался атаковать Смоленскую АЭС: угроза предотвращена

Смоленская область остается одной из целей атак со стороны украинских беспилотников. Как сообщил губернатор региона Василий Анохин, в ночь на 10 августа в небе над областью силы ПВО сбили дрон противника. Сегодня, 17 августа, еще одна попытка удара была пресечена — на этот раз над территорией Смоленской атомной электростанции.
По данным ФСБ, беспилотник украинского производства удалось ликвидировать с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Нападение на стратегический объект предотвращено. Какая ситуация сейчас в регионе — в материале URA.RU.
Атака ВСУ на Смоленскую АЭС
Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) предотвратили атаку украинского беспилотного летательного аппарата на территорию Смоленской атомной электростанции. Об этом сообщила ФСБ России. Там отметили, что БПЛА, сбитый над регионом, был типа «Спис».
«Семнадцатого августа силами РЭБ подавлен БПЛА самолетного типа (ударный БВС „Спис“ украинского производства) над территорией Смоленской атомной электростанции», — говорится в официальном сообщении ведомства. Кроме того, подчеркивается, что уничтожение дрона сорвало террористическую атаку ВСУ.
В Минобороны подтвердили ликвидацию БПЛА. В ведомстве уточнили, что угрозы для работы энергетического объекта и стабильности энергоснабжения региона не возникло. Специалисты проводят обследование территории для исключения возможных последствий инцидента.
Смоленская АЭС работает в штатном режиме
Все три энергоблока Смоленской атомной электростанции функционируют в штатном режиме и стабильно обеспечивают регион электроэнергией. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
«На текущий момент в работе находятся все три энергоблока Смоленской АЭС, которые бесперебойно обеспечивают наши дома светом, теплом и уютом», — уведомили в пресс-службе. Сообщение опубликовано в telegram-канале.
Губернатор Смоленской области обратился к жителям
Информацию о сорвавшейся атаке Украины подтвердил и губернатор Смоленской области Василий Анохин. Помимо этого, он также добавил, что силами ВКС Министерства обороны России сбит беспилотник. На место падения обломков направлены оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
"Силами ВКС Министерства обороны России сбит беспилотник. На место падения обломков направлены оперативные службы", — сказано в сообщении telegram-канала. Кроме того, глава региона призвал жителей не приближаться к обломкам дронов при их обнаружении. В таком случае следует сообщать о местонахождении фрагментов в экстренные службы по номеру 112.
Что известно о Смоленской АЭС
По информации «Известий», сейчас на Смоленской АЭС (САЭС) эксплуатируются два энергоблока, третий находится в ремонте с 13 января текущего года. Станция расположена в южной части Смоленской области, вблизи города Десногорска и примерно в 80 километрах от границы с Белоруссией. Она обеспечивает до 88% производства электричества в регионе.
Отмечается, что САЭС является одним из важнейших звеньев Единой энергетической системы России. Основным потребителем вырабатываемой станции электроэнергии выступает энергосистема «Центр», которая обеспечивает 18 региональных энергетических комплексов, включая Москву, Московскую область, а также Курскую, Тверскую, Ярославскую и Владимирскую области. Кроме того, электроэнергия с объекта направляется в Калининградскую область и Белоруссию.
