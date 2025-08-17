Чэнду простился со Всемирными играми: победа Китая и успех России в фотогалерее URA.RU

В Чэнду (Китай) 17 августа завершились Всемирные игры — международные соревнования по видам спорта, не входящим в олимпийскую программу. В течение 10 дней около 5000 спортсменов из 110 стран боролись за медали в 34 дисциплинах. В программу входили такие виды, как авиационный спорт, вейкбординг, водно-моторный спорт, бильярд и другие.
По итогам соревнований первое место в медальном зачете заняла сборная Китая с 36 золотыми, 17 серебряными и 11 бронзовыми наградами — это лучший результат в истории команды. Германия и Украина также вошли в тройку лидеров. Российские спортсмены завоевали 16 медалей, из которых пять — золотые. Спортсмены из Гонконга показали лучший результат за всю историю, выиграв шесть медалей.
Церемония закрытия прошла вечером 17 августа в Международном выставочном парке садоводства. Она началась в 20:00 по местному времени. В рамках церемонии состоялось выступление четырех китайских танцевальных коллективов. Они продемонстрировали культурную самобытность региона Ба-Шу, частью которого является Чэнду. Подробнее — в фоторепортаже URA.RU.
