В ЦБ предупредили россиян о финансовом оптимизме и его последствиях

В России в 2022–2024 годах доходы увеличились у 65% семей, при этом у одной пятой из них — в полтора раза. Однако такой резкий рост доходов может создать риски завышенных ожиданий относительно продолжения этой тенденции, что, в свою очередь, может привести к избыточной кредитной нагрузке. К таких выводам пришли в ЦБ России.
«Номинальные доходы на человека в 2022–2024 годах выросли во всех группах населения, при этом более существенный рост наблюдается в домохозяйствах со средним достатком и наиболее обеспеченных. Реальные доходы (то есть с поправкой на инфляцию) за этот период выросли у 65% российских домохозяйств, а у пятой части — более чем на 50%», — говорится на сайте РБК со ссылкой на исследование ЦБ и зампреда Банка России Алексея Заботкина.
Зампред ЦБ считает, что резкий рост доходов может стать фактором риска, так как люди могут ожидать продолжения такого же темпа роста в будущем. Это может привести к необоснованным решениям, включая избыточное кредитование. Основное опасение заключается в том, что домохозяйства, испытавшие значительный рост доходов, могут экстраполировать этот рост на будущее, что может побудить их к более высоким кредитным обязательствам, полагает Заботкин.
Ранее URA.RU сообщало, что в России доходы наемных работников растут медленно из-за отсутствия эффективных профсоюзов, отметил финансовый аналитик Михаил Беляев. По данным Росстата, в 2024 году доходы богатых слоев населения увеличивались быстрее, чем у менее состоятельных. Беляев подчеркнул, что богатые люди, занимающие высокие должности, регулярно повышают себе зарплату, в то время как зарплата наемных работников увеличивается случайно.
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