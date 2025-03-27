В Прикамье простятся с погибшим на СВО 45-летним сотрудником детсада

Прикамский боец больше полугода считался пропавшим без вести
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Оханске (Пермский край) проведут церемонию прощания с военнослужащим Алексеем Лоскутовым. По данным мэрии округа, 45-летний боец сначала работал в совхозе «Ягодный», а затем — в городском детсаде.
«Судьба нашего земляка установлена: пулеметчик стрелкового взвода Алексей Лоскутов погиб 3 июля 2024 года под Горловкой (ДНР). Ему было 45 лет», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».
Церемония прощания состоится 28 марта. Траурный митинг пройдет в местном КДЦ в 14:00.
Власти пообещали, что имя Алексея Лоскутова навсегда будет вписано в состав «Бессмертного полка»
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