Профайл Сигидаева: чем известен экс-директор депздрава, которого ждут в Кургане

Бывший директор курганского депздрава Алексей Сигидаев претендует на должность ректора будущего филиала Российского медицинского университета. Его планируют открыть в Кургане. Военный медик из Санкт- Петербурга пробыл у руля депздрава чуть больше двух лет, с ноября 2021 года по 6 февраля 2024 года. URA.RU рассказывает, чем известен Алексей Сигидаев.
Биография
Алексей Сигидаев является кандидатом медицинских наук. Он окончил военно-медицинскую академию им. С. М. Кирова, в которой преподавал до ноября 2021 года. Также в 2020 году Сигидаев возглавлял группу сводного медицинского отряда Минобороны РФ в Курганской области. «Сигидаев внес большой личный вклад в организацию работы лечебных учреждений региона по оказанию медицинской помощи больным COVID-19», — сообщала пресс-служба правительства Курганской области.
Карьера в Кургане и знаковые решения
Летом 2022 года курганский департамент здравоохранения объявил о значительной реорганизации медицинских учреждений. В результате преобразований 25 районных больниц были объединены в 10 учреждений. «Главная задача реорганизации — сделать медицинское обслуживание сельских жителей качественным и доступным, сократить срок ожидания пациентом медпомощи», — отмечал Сигидаев. На деле процесс обернулся жалобами и некоторыми увольнениями специалистов.
Еще Сигидаев сменил больше десятка главврачей медицинских учреждений Курганской области. Несмотря на это, бывший главврач Мишкинской ЦРБ Николай Красовский успешно оспорил в суде причины своего увольнения. Следом пошли увольнения хирургов отца и сына Руденко, которые не согласились с назначением врача из Тюмени на должность заведующего отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Помимо этого, произошло увольнение опытного и авторитетного главврача Курганского онкодиспансера Гиви Сепиашвили.
Пост Алексея Сигидаева с заголовком «Помогать нельзя воровать» обидел курганских медиков. В нем чиновник пояснил кадровую перестановку главврачей и главных специалистов.
Также Сигидаев предложил ограничить использование ресурсов Национальной системы здравоохранения (НСЗ) для подготовки врачей, работающих в частных клиниках. Он выразил мнение, что обучение и закупка оборудования для таких специалистов не должны финансироваться из общего бюджета.
Несмотря на спорные решения и скандалы, Сигидаеву удалось существенно сократить очереди детей к ортодонту. Помимо этого, были улучшены условия для районных больниц, которые получили новые автомобили «Нива». Еще Сигидаев предложил реформу рентгенологической службы. С ее помощью пациенты быстрее проходят обследование на КТ и МРТ.
Ранее URA.RU писало, что курганцы обсуждают возможное возвращение Сигидаева в регион. Получал ли предложение Сигидаев, оперативно выяснить не удалось.
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