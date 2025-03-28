Доход крупнейшего пермского производителя хлеба составил более 5 млрд рублей

АО «Покровский хлеб» — крупнейшее предприятие Пермского края по производству хлебобулочных и кондитерских изделий, улучшило финансовые показатели. В 2024 году компания показала выручку 5,26 млрд рублей и увеличила чистую прибыль на 84%.
«Отчет о финансовых результатах АО „Покровский хлеб“ за 2024 год. Выручка — 5,26 млрд рублей, чистая прибыль — 612,2 млн рублей», — сообщается в сервисе СБИС. Годом ранее предприятие зафиксировало выручку в 4,17 млрд рублей. Чистая прибыль за 2023 год составила около 333 млн рублей.
АО «Покровский хлеб» выпускает хлебобулочные и кондитерские изделия, являясь крупнейшим производителем хлебной продукции в Пермском крае. В состав предприятия входят три хлебозавода, расположенных на различных производственных площадках.
Ранее URA.RU сообщало, что Нытвенский маслозавод, который является крупнейшим в Пермском крае производителем молочных продуктов, улучшил финансовые результаты. В 2024 году предприятие получило 2 млрд рублей прибыли, что на 54% больше, чем годом ранее.
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