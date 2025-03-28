Доход крупнейшего пермского производителя хлеба составил более 5 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Компания увеличила чистую прибыль на 84%
Компания увеличила чистую прибыль на 84% Фото:

АО «Покровский хлеб» — крупнейшее предприятие Пермского края по производству хлебобулочных и кондитерских изделий, улучшило финансовые показатели. В 2024 году компания показала выручку 5,26 млрд рублей и увеличила чистую прибыль на 84%.

«Отчет о финансовых результатах АО „Покровский хлеб“ за 2024 год. Выручка — 5,26 млрд рублей, чистая прибыль — 612,2 млн рублей», — сообщается в сервисе СБИС. Годом ранее предприятие зафиксировало выручку в 4,17 млрд рублей. Чистая прибыль за 2023 год составила около 333 млн рублей.

АО «Покровский хлеб» выпускает хлебобулочные и кондитерские изделия, являясь крупнейшим производителем хлебной продукции в Пермском крае. В состав предприятия входят три хлебозавода, расположенных на различных производственных площадках.

Ранее URA.RU сообщало, что Нытвенский маслозавод, который является крупнейшим в Пермском крае производителем молочных продуктов, улучшил финансовые результаты. В 2024 году предприятие получило 2 млрд рублей прибыли, что на 54% больше, чем годом ранее.

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АО «Покровский хлеб» — крупнейшее предприятие Пермского края по производству хлебобулочных и кондитерских изделий, улучшило финансовые показатели. В 2024 году компания показала выручку 5,26 млрд рублей и увеличила чистую прибыль на 84%. «Отчет о финансовых результатах АО „Покровский хлеб“ за 2024 год. Выручка — 5,26 млрд рублей, чистая прибыль — 612,2 млн рублей», — сообщается в сервисе СБИС. Годом ранее предприятие зафиксировало выручку в 4,17 млрд рублей. Чистая прибыль за 2023 год составила около 333 млн рублей. АО «Покровский хлеб» выпускает хлебобулочные и кондитерские изделия, являясь крупнейшим производителем хлебной продукции в Пермском крае. В состав предприятия входят три хлебозавода, расположенных на различных производственных площадках. Ранее URA.RU сообщало, что Нытвенский маслозавод, который является крупнейшим в Пермском крае производителем молочных продуктов, улучшил финансовые результаты. В 2024 году предприятие получило 2 млрд рублей прибыли, что на 54% больше, чем годом ранее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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