До прибытия пожарной охраны два человека эвакуировались самостоятельно
В городе Оса (Пермский край) произошел пожар в частном доме. Два человека эвакуировались самостоятельно, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.
«Пожарно-спасательные подразделения реагировали на сообщение о пожаре в городе Оса. Было установлено, что происходит горение частного жилого дома и надворных построек. Два человека эвакуировались до прибытия пожарной охраны», — информирует пресс-служба ведомства.
Отмечается, что площадь пожара составила 160 квадратных метров. Пострадавших на пожаре нет.
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