28 марта 2025

В Пермском крае сгорел частный дом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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До прибытия пожарной охраны два человека эвакуировались самостоятельно
До прибытия пожарной охраны два человека эвакуировались самостоятельно Фото:

В городе Оса (Пермский край) произошел пожар в частном доме. Два человека эвакуировались самостоятельно, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.

«Пожарно-спасательные подразделения реагировали на сообщение о пожаре в городе Оса. Было установлено, что происходит горение частного жилого дома и надворных построек. Два человека эвакуировались до прибытия пожарной охраны», — информирует пресс-служба ведомства.

Отмечается, что площадь пожара составила 160 квадратных метров. Пострадавших на пожаре нет.

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В городе Оса (Пермский край) произошел пожар в частном доме. Два человека эвакуировались самостоятельно, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю. «Пожарно-спасательные подразделения реагировали на сообщение о пожаре в городе Оса. Было установлено, что происходит горение частного жилого дома и надворных построек. Два человека эвакуировались до прибытия пожарной охраны», — информирует пресс-служба ведомства. Отмечается, что площадь пожара составила 160 квадратных метров. Пострадавших на пожаре нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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