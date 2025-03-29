Инстасамка захотела купить футбольный клуб

Инстасамка ведет финальные переговоры о покупке футбольного клуба
Певица Инстасамка и ее муж Олег Еропкин собираются купить футбольный клуб. Об этом сообщил директор певицы Максим Столяров.
«Действительно, они планируют покупать клуб», — передает слова Столярова ТАСС. Он добавил, что сейчас идут финальные переговоры, но название клуба не уточнил.
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