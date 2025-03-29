Инстасамка захотела купить футбольный клуб

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Инстасамка ведет финальные переговоры о покупке футбольного клуба
Инстасамка ведет финальные переговоры о покупке футбольного клуба Фото:

Певица Инстасамка и ее муж Олег Еропкин собираются купить футбольный клуб. Об этом сообщил директор певицы Максим Столяров.

«Действительно, они планируют покупать клуб», — передает слова Столярова ТАСС. Он добавил, что сейчас идут финальные переговоры, но название клуба не уточнил.

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Певица Инстасамка и ее муж Олег Еропкин собираются купить футбольный клуб. Об этом сообщил директор певицы Максим Столяров. «Действительно, они планируют покупать клуб», — передает слова Столярова ТАСС. Он добавил, что сейчас идут финальные переговоры, но название клуба не уточнил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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