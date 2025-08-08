Следователи выложили видео из пермского квеструма, где травмы получили две сестры, одной из которых 11, а другой 14 лет. Кадрами с места события поделилась пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.
На видео — мрачные коридоры, имитация следов крови на стенах, решетки, пугающие мягкие игрушки и кровать с плетками. Сотрудники следственного комитета провели осмотр места происшествия.
URA.RU уже писало, что об инциденте рассказала мать пострадавших девочек. Она сообщила, что дочерей били плетками и поднимали вверх за шею. Травмы были зафиксированы, а следователи завели уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе проверки. Организаторы квеста заявляют, что надо было внимательно читать условия соглашения при заключении контракта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!