08 августа 2025

Следователи показали, как выглядит скандальный квеструм, где истязали пермских школьниц. Видео

СК опубликовал видео из пермского квеструма, где две школьницы получили травмы
По факту инцидента возбуждено уголовное дело
По факту инцидента возбуждено уголовное дело

Следователи выложили видео из пермского квеструма, где травмы получили две сестры, одной из которых 11, а другой 14 лет. Кадрами с места события поделилась пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

На видео — мрачные коридоры, имитация следов крови на стенах, решетки, пугающие мягкие игрушки и кровать с плетками. Сотрудники следственного комитета провели осмотр места происшествия.

URA.RU уже писало, что об инциденте рассказала мать пострадавших девочек. Она сообщила, что дочерей били плетками и поднимали вверх за шею. Травмы были зафиксированы, а следователи завели уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе проверки. Организаторы квеста заявляют, что надо было внимательно читать условия соглашения при заключении контракта.

