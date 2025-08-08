08 августа 2025

Пожарные ХМАО стали чемпионами России по пожарно-спасательному спорту

Сборная ХМАО одержала победу в командном зачете на чемпионате и первенстве МЧС России по пожарно-спасательному спорту, который завершился в Ханты-Мансийске 8 августа. На соревнованиях, объединивших 470 участников из различных регионов России, югорчане продемонстрировали наивысшие достижения. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Первое место в командном зачете заняла сборная Югры, серебро у Свердловской области, замыкают тройку лидеров спортсмены Московской области», — сообщили в telegram-канале «Югра Z Официально». Соревнования проходили на протяжении нескольких дней и собрали сильнейших пожарных-спортсменов со всей России.

Ярко проявила себя и представительница ХМАО Екатерина Чендакова, которая стала первой в личном зачете сразу в двух дисциплинах — двоеборье и подъеме по штурмовой лестнице. Мужская сборная региона заняла третье место в пожарной эстафете и стала лучшей в боевом развертывании. 

