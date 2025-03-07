ЛДПР добивается включения губернаторов УрФО в «противопаводковую» рабочую группу

Представители ЛДПР в УрФО намерены добиться включения местных губернаторов в рабочую группу по борьбе с паводками. Об этом заявил полпред председателя партии в федеральном округе, вице-спикер Тюменской облдумы Владимир Сысоев.
«Вместе с весенним потеплением в регионы Урала из Казахстана может снова прийти „большая вода“. Очень бы не хотелось повторения прошлогодних событий, когда паводки нанесли многомиллиардный ущерб инфраструктуре Курганской и Тюменской областей, а также имуществу жителей. Убежден, ЧС можно предотвратить, или, по крайней мере, минимизировать ее последствия, если взаимодействие властей России и Казахстана будет более тесным», — отметил Сысоев.
После масштабных наводнений, которые происходили в регионах Урала в 2024 году, о совместной работе в этом направлении заговорили на государственном уровне. В частности, в составе российско-казахстанской комиссии по охране приграничных водных объектов сформировали совместную рабочая группа. Однако в ее состав главы пострадавших Курганской и Тюменской областей почему-то не были включены, подчеркнул Сысоев.
«Получается, именно те, кто должен непосредственно „на земле“ реагировать на угрозу и ее предотвращать, снова будут вынуждены разбираться с последствиями уже случившихся наводнений. Очевидна необходимость исправить это упущение. Поэтому я обратился к коллеге по партии в Госдуме Евгению Владимировичу Маркову с просьбой инициировать включение губернаторов в состав рабочей группы», ? пояснил Сысоев.
По словам политика, в конце февраля депутат от ЛДПР Евгений Марков поднимал данный вопрос на «правительственном часе» Госдумы. Его поддержал и министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Глава российского МИДа признал предложение ЛДПР обоснованным. А буквально вчера Евгений Владимирович направил соответствующее обращение руководителю Федерального агентства водных ресурсов Дмитрию Кириллову. Будем надеяться, что уже в ближайшее время вопрос будет решен», ? заключил Владимир Сысоев.
Необходимость включения региональных властей в рабочую группу подтвердил руководитель ГУ МЧС по Курганской области, полковник Дмитрий Якушев. «Конечно же, взаимодействие налажено. Но природные катаклизмы, к сожалению, предусмотреть невозможно. Ведется плановая продуктивная работа, по предотвращению паводковой ситуации. Готовимся и будем готовы», — заявил он.
Как отмечает политолог Максим Соловьев, новая инициатива ЛДПР является примером стремления партии быстро и эффективно реагировать на вызовы. «Надо отметить скоординированность работы партийных активистов из регионов с представителями ЛДПР в Госдуме. Именно эта слаженность позволила Сысоеву мгновенно поднять проблему из регионов на уровень федерального парламента и двух ведомств. Считаю, именно так и должна быть выстроена работа политического объединения, ориентированного на защиту государственных интересов и чаяния граждан», ? пояснил свое мнение эксперт.
Как ранее отмечало URA.RU, вопрос о включении уральских губернаторов в рабочую группу особо актуален после паводков 2024 года. Тогда власти Казахстана уверяли, что «большой воды» можно не бояться, однако в тот год из-за перелива на Сергеевском водохранилище уровень воды в реке Ишим в Тюменской области побила все исторические рекорды.
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