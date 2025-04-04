МИД РФ высылает троих дипломатов Молдавии

Российский МИД вызвал посла Молдовы в РФ Лилиана Дария. Ему заявлен протест в связи с решением молдавского правительства признать трех сотрудников российского посольства в Кишиневе нежелательными лицами за деятельность, якобы не соответствующую их дипломатическому статусу, сообщили в МИД РФ. Россия высылает трех молдавских дипломатов в ответ.
«В МИД России был вызван посол Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий, которому заявлен решительный протест в связи решением молдавских властей от 31 марта объявить „persona non grata“ трех сотрудников посольства России в Кишиневе», — говорится в заявлении министерства. Отмечается, что действия российского посольства в Молдавии полностью соответствуют требованиям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, а у обвинений в адрес дипломатов из РФ нет доказательств.
Также Лилиану Дарию была вручена нота от МИД России, в которой сообщается о решении страны объявить нежелательными лицами трех сотрудников молдавского посольства в РФ. Такое решение, как отмечается в заявлении, основано на принципе взаимности. Указанным лицам предписано покинуть российскую территорию.
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