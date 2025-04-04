МИД РФ высылает троих дипломатов Молдавии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
МИД РФ предписал трем молдавским послам покинуть российскую территорию
МИД РФ предписал трем молдавским послам покинуть российскую территорию Фото:

Российский МИД вызвал посла Молдовы в РФ Лилиана Дария. Ему заявлен протест в связи с решением молдавского правительства признать трех сотрудников российского посольства в Кишиневе нежелательными лицами за деятельность, якобы не соответствующую их дипломатическому статусу, сообщили в МИД РФ. Россия высылает трех молдавских дипломатов в ответ.

«В МИД России был вызван посол Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий, которому заявлен решительный протест в связи решением молдавских властей от 31 марта объявить „persona non grata“ трех сотрудников посольства России в Кишиневе», — говорится в заявлении министерства. Отмечается, что действия российского посольства в Молдавии полностью соответствуют требованиям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, а у обвинений в адрес дипломатов из РФ нет доказательств. 

Также Лилиану Дарию была вручена нота от МИД России, в которой сообщается о решении страны объявить нежелательными лицами трех сотрудников молдавского посольства в РФ. Такое решение, как отмечается в заявлении, основано на принципе взаимности. Указанным лицам предписано покинуть российскую территорию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский МИД вызвал посла Молдовы в РФ Лилиана Дария. Ему заявлен протест в связи с решением молдавского правительства признать трех сотрудников российского посольства в Кишиневе нежелательными лицами за деятельность, якобы не соответствующую их дипломатическому статусу, сообщили в МИД РФ. Россия высылает трех молдавских дипломатов в ответ. «В МИД России был вызван посол Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий, которому заявлен решительный протест в связи решением молдавских властей от 31 марта объявить „persona non grata“ трех сотрудников посольства России в Кишиневе», — говорится в заявлении министерства. Отмечается, что действия российского посольства в Молдавии полностью соответствуют требованиям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, а у обвинений в адрес дипломатов из РФ нет доказательств.  Также Лилиану Дарию была вручена нота от МИД России, в которой сообщается о решении страны объявить нежелательными лицами трех сотрудников молдавского посольства в РФ. Такое решение, как отмечается в заявлении, основано на принципе взаимности. Указанным лицам предписано покинуть российскую территорию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...