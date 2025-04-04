Бастрыкин взял под личный контроль судьбу жителей аварийного дома в Свердловской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки аварийного дома в городе Реж (Свердловская область). Об этом ведомство сообщило в своем telegram-канале.
«В социальных медиа жильцы многоквартирного дома в городе Реже сообщают о проживании в ненадлежащих условиях. По их словам, здание 1963 года постройки разрушается и требует капитального ремонта, сроки которого постоянно переносятся», — отметили в ведомстве.
Следователи организовали проверку по данному делу по статье 293 УК РФ (халатность). Доложить о результатах проверки Бастрыкин поручил руководителю СУ по Свердловской области Богдану Францишко.
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