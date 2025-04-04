Общество Бастрыкин взял под личный контроль судьбу жителей аварийного дома в Свердловской области За судьбу жителей аварийного дома в Реже взялся Бастрыкин 05 апреля 2025 в 13:29 Размер текста - 17 + Разрушающемуся зданию «стукнуло» уже 62 года Фото: Следственный комитет РФ Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки аварийного дома в городе Реж (Свердловская область). Об этом ведомство сообщило в своем telegram-канале. «В социальных медиа жильцы многоквартирного дома в городе Реже сообщают о проживании в ненадлежащих условиях. По их словам, здание 1963 года постройки разрушается и требует капитального ремонта, сроки которого постоянно переносятся», — отметили в ведомстве. Следователи организовали проверку по данному делу по статье 293 УК РФ (халатность). Доложить о результатах проверки Бастрыкин поручил руководителю СУ по Свердловской области Богдану Францишко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки аварийного дома в городе Реж (Свердловская область). Об этом ведомство сообщило в своем telegram-канале. «В социальных медиа жильцы многоквартирного дома в городе Реже сообщают о проживании в ненадлежащих условиях. По их словам, здание 1963 года постройки разрушается и требует капитального ремонта, сроки которого постоянно переносятся», — отметили в ведомстве. Следователи организовали проверку по данному делу по статье 293 УК РФ (халатность). Доложить о результатах проверки Бастрыкин поручил руководителю СУ по Свердловской области Богдану Францишко. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям