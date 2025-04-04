04 апреля 2025

Бастрыкин взял под личный контроль судьбу жителей аварийного дома в Свердловской области

За судьбу жителей аварийного дома в Реже взялся Бастрыкин
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Разрушающемуся зданию «стукнуло» уже 62 года Фото:

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки аварийного дома в городе Реж (Свердловская область). Об этом ведомство сообщило в своем telegram-канале.

«В социальных медиа жильцы многоквартирного дома в городе Реже сообщают о проживании в ненадлежащих условиях. По их словам, здание 1963 года постройки разрушается и требует капитального ремонта, сроки которого постоянно переносятся», — отметили в ведомстве.

Следователи организовали проверку по данному делу по статье 293 УК РФ (халатность). Доложить о результатах проверки Бастрыкин поручил руководителю СУ по Свердловской области Богдану Францишко.

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки аварийного дома в городе Реж (Свердловская область). Об этом ведомство сообщило в своем telegram-канале. «В социальных медиа жильцы многоквартирного дома в городе Реже сообщают о проживании в ненадлежащих условиях. По их словам, здание 1963 года постройки разрушается и требует капитального ремонта, сроки которого постоянно переносятся», — отметили в ведомстве. Следователи организовали проверку по данному делу по статье 293 УК РФ (халатность). Доложить о результатах проверки Бастрыкин поручил руководителю СУ по Свердловской области Богдану Францишко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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