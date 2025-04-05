05 апреля 2025

Курганских школьников переводят на учебу в райцентр из-за ремонта в старой школе

© Служба новостей «URA.RU»
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Организован подвоз детей в школу
Организован подвоз детей в школу Фото:

Детей из села Гладышево Мишкинского округа (Курганская область) начали возить на учебу в райцентр, поскольку их родная школа нуждается в ремонте. Об этом представители администрации рассказали родителям, которые беспокоились из-за организации подвоза школьников.

«В мэрии округа принято решение о временной организации учебного процесса для детей села Гладышево на базе школы в Мишкино», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале местных властей. Уточняется, что здание старой школы необходимо ремонтировать.

Школа в Гладышево была построена в советское время и рассчитана на 320 учащихся. В последнее время в ней учились 18 детей. Десять ребят уже возят в райцентр Мишкино, а остальные восемь детей младших классов пока учатся в старой школе. В здании скоро начнется капремонт, отметили власти округа. Они просят жителей села не беспокоиться из-за судьбы школы.

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Детей из села Гладышево Мишкинского округа (Курганская область) начали возить на учебу в райцентр, поскольку их родная школа нуждается в ремонте. Об этом представители администрации рассказали родителям, которые беспокоились из-за организации подвоза школьников. «В мэрии округа принято решение о временной организации учебного процесса для детей села Гладышево на базе школы в Мишкино», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале местных властей. Уточняется, что здание старой школы необходимо ремонтировать. Школа в Гладышево была построена в советское время и рассчитана на 320 учащихся. В последнее время в ней учились 18 детей. Десять ребят уже возят в райцентр Мишкино, а остальные восемь детей младших классов пока учатся в старой школе. В здании скоро начнется капремонт, отметили власти округа. Они просят жителей села не беспокоиться из-за судьбы школы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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