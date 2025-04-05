Курганских школьников переводят на учебу в райцентр из-за ремонта в старой школе

Детей из села Гладышево Мишкинского округа (Курганская область) начали возить на учебу в райцентр, поскольку их родная школа нуждается в ремонте. Об этом представители администрации рассказали родителям, которые беспокоились из-за организации подвоза школьников.
«В мэрии округа принято решение о временной организации учебного процесса для детей села Гладышево на базе школы в Мишкино», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале местных властей. Уточняется, что здание старой школы необходимо ремонтировать.
Школа в Гладышево была построена в советское время и рассчитана на 320 учащихся. В последнее время в ней учились 18 детей. Десять ребят уже возят в райцентр Мишкино, а остальные восемь детей младших классов пока учатся в старой школе. В здании скоро начнется капремонт, отметили власти округа. Они просят жителей села не беспокоиться из-за судьбы школы.
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