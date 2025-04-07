Самолет из Минвод в Тюмень вернулся на стоянку из-за неполадки

Инцидент произошел 6 апреля
Самолет авиакомпании «Азимут», вылетавший из Минеральных Вод в Тюмень, вернулся на стоянку из-за технической неисправности. Об этом сообщили telegram-канал AVIAINCIDENT.
«Техническая неисправность. Аэропорт Минеральные Воды. Возврат на стоянку с места запуска по технической причине. Рейс Минеральные Воды — Тюмень», — указано в сообщении.
Инцидент произошел 6 апреля. В авиакомпанию направлен письменный запрос, ответ на него ожидается.
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