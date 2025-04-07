Самолет из Минвод в Тюмень вернулся на стоянку из-за неполадки

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Инцидент произошел 6 апреля
Инцидент произошел 6 апреля Фото:

Самолет авиакомпании «Азимут», вылетавший из Минеральных Вод в Тюмень, вернулся на стоянку из-за технической неисправности. Об этом сообщили telegram-канал AVIAINCIDENT. 

«Техническая неисправность. Аэропорт Минеральные Воды. Возврат на стоянку с места запуска по технической причине. Рейс Минеральные Воды — Тюмень», — указано в сообщении.

Инцидент произошел 6 апреля. В авиакомпанию направлен письменный запрос, ответ на него ожидается.

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Самолет авиакомпании «Азимут», вылетавший из Минеральных Вод в Тюмень, вернулся на стоянку из-за технической неисправности. Об этом сообщили telegram-канал AVIAINCIDENT.  «Техническая неисправность. Аэропорт Минеральные Воды. Возврат на стоянку с места запуска по технической причине. Рейс Минеральные Воды — Тюмень», — указано в сообщении. Инцидент произошел 6 апреля. В авиакомпанию направлен письменный запрос, ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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