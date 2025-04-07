Руководитель департамента США по государственной эффективности (DOGE) Илон Маск опубликовал видео, демонстрирующее географическую близость России и США. В ролике акцентируется внимание на том, что две страны разделены лишь Беринговым проливом, а иногда даже возможно пересечь границу пешком.
«Всего в двух милях друг от друга и более того, они даже связаны иногда... страны разделены Беринговым проливом. Но если мы присмотримся, мы увидим два маленьких острова... которые находятся на расстоянии 2,4 мили (3,8 километра — прим. URA.RU) и разделяют территорию России и США», — сказано в видео, выложенном Маском на его странице в соцсети Х. Видеоролик также подчеркивает, что между островами Крузенштерна и Ратманова иногда замерзает вода, делая возможным пересечение границы пешком.
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