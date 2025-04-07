Маск: из России в США и обратно можно дойти пешком. Видео

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Маск заявил, что из России в США можно дойти пешком
Маск заявил, что из России в США можно дойти пешком Фото:

Руководитель департамента США по государственной эффективности (DOGE) Илон Маск опубликовал видео, демонстрирующее географическую близость России и США. В ролике акцентируется внимание на том, что две страны разделены лишь Беринговым проливом, а иногда даже возможно пересечь границу пешком.

«Всего в двух милях друг от друга и более того, они даже связаны иногда... страны разделены Беринговым проливом. Но если мы присмотримся, мы увидим два маленьких острова... которые находятся на расстоянии 2,4 мили (3,8 километра — прим. URA.RU) и разделяют территорию России и США», — сказано в видео, выложенном Маском на его странице в соцсети Х. Видеоролик также подчеркивает, что между островами Крузенштерна и Ратманова иногда замерзает вода, делая возможным пересечение границы пешком.

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Руководитель департамента США по государственной эффективности (DOGE) Илон Маск опубликовал видео, демонстрирующее географическую близость России и США. В ролике акцентируется внимание на том, что две страны разделены лишь Беринговым проливом, а иногда даже возможно пересечь границу пешком. «Всего в двух милях друг от друга и более того, они даже связаны иногда... страны разделены Беринговым проливом. Но если мы присмотримся, мы увидим два маленьких острова... которые находятся на расстоянии 2,4 мили (3,8 километра — прим. URA.RU) и разделяют территорию России и США», — сказано в видео, выложенном Маском на его странице в соцсети Х. Видеоролик также подчеркивает, что между островами Крузенштерна и Ратманова иногда замерзает вода, делая возможным пересечение границы пешком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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