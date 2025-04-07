Российские школьники вместо школьных звонков будут слушать песни о космосе

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В апреле школьники услышат «Траву у дома» и «Прекрасное далеко» вместо звонков
В апреле школьники услышат «Траву у дома» и «Прекрасное далеко» вместо звонков Фото:

В преддверии «Дня космонавтики» 12 апреля в школах вместо звонков звучат песни о космосе, среди которых советские композиции «Трава у дома», «Прекрасное далеко» и другие. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ.

«В апреле в образовательных учреждениях вместо школьных звонков звучат песни, посвященные космосу», — отметили на официальном сайте Минпросвещения РФ. Также в честь «Дня космонавтики» был выпущен Всероссийский урок космонавтки об истории, который можно посмотреть на официальной странице министерства в соцсети «ВКонтакте», также был реализован сборник мастер-классов для педагогов.

Проект «Мелодии вместо звонков» был запущен в ноябре прошлого года. Часто вместо звонков теперь звучит мызка из балета «Щелкунчик», патриотические песни в феврале и песни о женщинах — в марте. 

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В преддверии «Дня космонавтики» 12 апреля в школах вместо звонков звучат песни о космосе, среди которых советские композиции «Трава у дома», «Прекрасное далеко» и другие. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ. «В апреле в образовательных учреждениях вместо школьных звонков звучат песни, посвященные космосу», — отметили на официальном сайте Минпросвещения РФ. Также в честь «Дня космонавтики» был выпущен Всероссийский урок космонавтки об истории, который можно посмотреть на официальной странице министерства в соцсети «ВКонтакте», также был реализован сборник мастер-классов для педагогов. Проект «Мелодии вместо звонков» был запущен в ноябре прошлого года. Часто вместо звонков теперь звучит мызка из балета «Щелкунчик», патриотические песни в феврале и песни о женщинах — в марте. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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