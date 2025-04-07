Российские школьники вместо школьных звонков будут слушать песни о космосе

В преддверии «Дня космонавтики» 12 апреля в школах вместо звонков звучат песни о космосе, среди которых советские композиции «Трава у дома», «Прекрасное далеко» и другие. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ.
«В апреле в образовательных учреждениях вместо школьных звонков звучат песни, посвященные космосу», — отметили на официальном сайте Минпросвещения РФ. Также в честь «Дня космонавтики» был выпущен Всероссийский урок космонавтки об истории, который можно посмотреть на официальной странице министерства в соцсети «ВКонтакте», также был реализован сборник мастер-классов для педагогов.
Проект «Мелодии вместо звонков» был запущен в ноябре прошлого года. Часто вместо звонков теперь звучит мызка из балета «Щелкунчик», патриотические песни в феврале и песни о женщинах — в марте.
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