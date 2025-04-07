Легендарный танк, дошедший с боями до Берлина, примет участие в параде в Перми. Фото

Снятый с постамента в Прикамье танк Т-34 примет участие в участие в параде

08 апреля 2025 в 00:54 Размер текста - 17 +

Пермяки могли увидеть танк пять лет назад, но тогда парад отменили из-за пандемии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Чаковском округе (Пермский край) сняли с постамента танк Т-34, который побывал в Берлине в 45-м. Об этом URA.RU рассказали местные жители. По словам губернатора региона Дмитрия Махонина, отремонтированная техника оправится на парад Победы в краевую столицу. «В поселке Марковский в уже сняли с постамента танк», — пояснили собеседники издания. Техника стояла на вооружении 16-й гвардейской танковой дивизии, которая долгое время базировалась в ГДР, а потом была передислоцирована в Прикамье. Решение о полном восстановлении машины, включая ходовые части, приняла администрация Чайковского округа по случают празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ремонт произвели на «Мотовилихинских заводах». Но тогда парад не состоялся из-за пандемии коронавируса. URA.RU ранее сообщало, что в городах и селах края уже начали принимать заявки на участие в акции «Бессмертный полк». В этом году шествие пройдет в очном формате. Т-34 сражался на Западном фронте, участвовал в освобождении Украины и Польши, одним из первых вошел в пригород Берлина Данил Смирнов, telegram-канал «Моя Пермь» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Чаковском округе (Пермский край) сняли с постамента танк Т-34, который побывал в Берлине в 45-м. Об этом URA.RU рассказали местные жители. По словам губернатора региона Дмитрия Махонина, отремонтированная техника оправится на парад Победы в краевую столицу. «В поселке Марковский в уже сняли с постамента танк», — пояснили собеседники издания. Техника стояла на вооружении 16-й гвардейской танковой дивизии, которая долгое время базировалась в ГДР, а потом была передислоцирована в Прикамье. Решение о полном восстановлении машины, включая ходовые части, приняла администрация Чайковского округа по случают празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ремонт произвели на «Мотовилихинских заводах». Но тогда парад не состоялся из-за пандемии коронавируса. URA.RU ранее сообщало, что в городах и селах края уже начали принимать заявки на участие в акции «Бессмертный полк». В этом году шествие пройдет в очном формате.