07 апреля 2025

Легендарный танк, дошедший с боями до Берлина, примет участие в параде в Перми. Фото

Снятый с постамента в Прикамье танк Т-34 примет участие в участие в параде
© Служба новостей «URA.RU»
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Парад Победы с башни администрации Екатеринбурга. Екатеринбург , т-34, парад победы
Пермяки могли увидеть танк пять лет назад, но тогда парад отменили из-за пандемии Фото:

В Чаковском округе (Пермский край) сняли с постамента танк Т-34, который побывал в Берлине в 45-м. Об этом URA.RU рассказали местные жители. По словам губернатора региона Дмитрия Махонина, отремонтированная техника оправится на парад Победы в краевую столицу.

«В поселке Марковский в уже сняли с постамента танк», — пояснили собеседники издания. Техника стояла на вооружении 16-й гвардейской танковой дивизии, которая долгое время базировалась в ГДР, а потом была передислоцирована в Прикамье.

Решение о полном восстановлении машины, включая ходовые части, приняла администрация Чайковского округа по случают празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ремонт произвели на «Мотовилихинских заводах». Но тогда парад не состоялся из-за пандемии коронавируса.

URA.RU ранее сообщало, что в городах и селах края уже начали принимать заявки на участие в акции «Бессмертный полк». В этом году шествие пройдет в очном формате.

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Т-34 сражался на Западном фронте, участвовал в освобождении Украины и Польши, одним из первых вошел в пригород Берлина

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В Чаковском округе (Пермский край) сняли с постамента танк Т-34, который побывал в Берлине в 45-м. Об этом URA.RU рассказали местные жители. По словам губернатора региона Дмитрия Махонина, отремонтированная техника оправится на парад Победы в краевую столицу. «В поселке Марковский в уже сняли с постамента танк», — пояснили собеседники издания. Техника стояла на вооружении 16-й гвардейской танковой дивизии, которая долгое время базировалась в ГДР, а потом была передислоцирована в Прикамье. Решение о полном восстановлении машины, включая ходовые части, приняла администрация Чайковского округа по случают празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ремонт произвели на «Мотовилихинских заводах». Но тогда парад не состоялся из-за пандемии коронавируса. URA.RU ранее сообщало, что в городах и селах края уже начали принимать заявки на участие в акции «Бессмертный полк». В этом году шествие пройдет в очном формате.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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