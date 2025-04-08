Курганский бизнес арестованного экс-главы Хачатуряна показал рекордную выручку

Фирма курганского экс-чиновника Хачатуряна увеличила выручку в два раза
© Служба новостей «URA.RU»
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Фирма по аутсорсингу экс-чиновника Хачатуряна показало резкий рост выручки и прибыли
Фирма по аутсорсингу экс-чиновника Хачатуряна показало резкий рост выручки и прибыли Фото:

Компания по комплексную сопровождению бизнеса, принадлежащая арестованному по подозрению в мошенничестве с субсидиями экс-главе Половинского района Армэну Хачатуряну, отчиталась о росте доходов за 2024 год. Выручка фирмы увеличилась в два раза, чистая прибыль — более чем в пять раз. Об этом сообщается в финансовой отчетности предприятия. 

«Выручка компании „Альфа Ассистент“ за 2024 год: 3 638 000 рублей. В 2023 году было в 2,2 раза меньше — 1 609 000 рублей», — говорится в бухгалтерской отчетности завода.

Также за прошлый год заметно выросла чистая прибыль компании. Она увеличилась со 166 до 892 тысяч рублей. Сама фирма была создана лишь в январе 2023 года.

Корреспондент URA.RU направил запрос в компанию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что экс-чиновника Армэна Хачатуряна задержали сотрудники ФСБ. Мужчину обвиняют в создании преступной организации и мошенничестве с получением субсидий на обработку земли. Хачатуряна отправили в СИЗО на два месяца. 

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Компания по комплексную сопровождению бизнеса, принадлежащая арестованному по подозрению в мошенничестве с субсидиями экс-главе Половинского района Армэну Хачатуряну, отчиталась о росте доходов за 2024 год. Выручка фирмы увеличилась в два раза, чистая прибыль — более чем в пять раз. Об этом сообщается в финансовой отчетности предприятия.  «Выручка компании „Альфа Ассистент“ за 2024 год: 3 638 000 рублей. В 2023 году было в 2,2 раза меньше — 1 609 000 рублей», — говорится в бухгалтерской отчетности завода. Также за прошлый год заметно выросла чистая прибыль компании. Она увеличилась со 166 до 892 тысяч рублей. Сама фирма была создана лишь в январе 2023 года. Корреспондент URA.RU направил запрос в компанию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что экс-чиновника Армэна Хачатуряна задержали сотрудники ФСБ. Мужчину обвиняют в создании преступной организации и мошенничестве с получением субсидий на обработку земли. Хачатуряна отправили в СИЗО на два месяца. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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