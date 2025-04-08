Курганский бизнес арестованного экс-главы Хачатуряна показал рекордную выручку

Компания по комплексную сопровождению бизнеса, принадлежащая арестованному по подозрению в мошенничестве с субсидиями экс-главе Половинского района Армэну Хачатуряну, отчиталась о росте доходов за 2024 год. Выручка фирмы увеличилась в два раза, чистая прибыль — более чем в пять раз. Об этом сообщается в финансовой отчетности предприятия.
«Выручка компании „Альфа Ассистент“ за 2024 год: 3 638 000 рублей. В 2023 году было в 2,2 раза меньше — 1 609 000 рублей», — говорится в бухгалтерской отчетности завода.
Также за прошлый год заметно выросла чистая прибыль компании. Она увеличилась со 166 до 892 тысяч рублей. Сама фирма была создана лишь в январе 2023 года.
Корреспондент URA.RU направил запрос в компанию. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что экс-чиновника Армэна Хачатуряна задержали сотрудники ФСБ. Мужчину обвиняют в создании преступной организации и мошенничестве с получением субсидий на обработку земли. Хачатуряна отправили в СИЗО на два месяца.
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