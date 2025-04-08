Из-за сбоя ТТС тюменец «заплатил» за проезд 3 100 рублей

В истории поездок приложения ТТС в Тюмени произошел сбой, из-за которого стоимость проезда в 31 рубль отображалась как 3 100 рублей. Об этом в своих социальных сетях сообщила Тюменская транспортная система.
«В мобильном приложении „Тюменский транспорт“ стоимость проезда в истории оплаты проезда отображается в копейках, а не в рублях. При этом списание денежных средств происходит согласно утвержденных тарифов», — отметили в пресс-службе.
Проблема носит технический характер. Она никак не сказывается на количество средств, оплаченные за проезд. Все списания составляют 31 рубль. В ТТС пообещали, что проблема будет устранена в течение дня.
Ранее в Тюмени местные жители не могли пополнить карту ТТС. Проблему оперативно решили сотрудники организации.
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