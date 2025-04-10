В России мужчины все чаще хотят выходить в отпуск по уходу за детьми вместо жен

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Мужчин, желающих взять отпуск по уходу, становится больше
Мужчин, желающих взять отпуск по уходу, становится больше Фото:

В России увеличилось количество мужчин, готовых взять на себя уход за ребенком и уйти в соответствующий отпуск, заменяя в этом своих жен. К такому выводу пришли аналитики сервиса Superjob.

«28% реальных и потенциальных отцов готовы при необходимости уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены. Что на 3 п.п. больше, чем годом ранее», — указывается в исследовании, результаты которого были опубликованы РБК.

Кроме того, 15% мужчин считают возможным уход в отпуск по уходу за детьми, что также на 3 процентных пункта выше, чем было зарегистрировано годом ранее. Однако, несмотря на рост числа мужчин, готовых взять на себя уход за ребенком, процент компаний, в которых мужчины реально используют это право, остается практически неизменным — 12% в 2024 году против 13% в 2025 году.

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В России увеличилось количество мужчин, готовых взять на себя уход за ребенком и уйти в соответствующий отпуск, заменяя в этом своих жен. К такому выводу пришли аналитики сервиса Superjob. «28% реальных и потенциальных отцов готовы при необходимости уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены. Что на 3 п.п. больше, чем годом ранее», — указывается в исследовании, результаты которого были опубликованы РБК. Кроме того, 15% мужчин считают возможным уход в отпуск по уходу за детьми, что также на 3 процентных пункта выше, чем было зарегистрировано годом ранее. Однако, несмотря на рост числа мужчин, готовых взять на себя уход за ребенком, процент компаний, в которых мужчины реально используют это право, остается практически неизменным — 12% в 2024 году против 13% в 2025 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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