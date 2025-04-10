Суд арестовал имущество членов Таганской ОПГ почти на 200 млн рублей

Суд наложил арест на имущество членов Таганской организованной преступной группы (ОПГ). Как сообщили в правоохранительных органах, сумма средств достигает 200 миллионов рублей.
«Еще до начала рассмотрения дела по существу был наложен обеспечительный арест на имущество Жирноклеева, других членов объединения, а также третьих лиц, так как есть основания полагать, что указанными третьим лицам это имущество принадлежит лишь номинально, а фактическим им распоряжаются подсудимые», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Также было указано, что общая стоимость арестованных активов достигает приблизительно 200 миллионов рублей.
Среди подсудимых находятся Игорь Жирноклеев, Олег Русанов, Борис Третьяк и другие члены ОПГ. Сообщается, что всех обвиняемых присяжные признали виновными по инкриминируемым обвинениям.
В июне 2024 года в СИЗО скончался Григорий Рабинович, известный как Гриша Таганский, один из лидеров группировки. Участники ОПГ обвиняются в серьезных преступлениях, включая участие в вооруженной банде, убийствах, похищениях, кражах, грабеже, вымогательстве и незаконном обороте оружия. Следствие считает, что преступное сообщество было создано не позднее 1991 года, и в его состав входили также другие известные участники.
Деятельность Таганской ОПГ была пресечена в 2019 году. Тогда были задержаны и арестовали активные участники группировки.
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