Стали известны первые громкие хедлайнеры «Ночи музыки»

Команда «Ночи музыки» начала анонсировать первых хедлайнеров нового сезона фестиваля: в июне екатеринбуржцы вновь услышат Максима Свободу и Кристину Кошелеву. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Ural Music Night.
«Самый масштабный и мультиформатный музыкальный фестиваль России пройдет в Екатеринбурге 27 июня 2025 года при участии 3000 артистов из разных городов России и других стран. Они выступят для более 380 000 зрителей на больше 110 сценах. Хедлайнерами одной из них станут постоянные гости „Уральской ночи музыки“ — музыканты Максим Свобода и Кристина Кошелева», — сообщили представители фестиваля. Музыканты споют на Ural Music Night в третий раз.
В 2025 году президентский фонд культурных инициатив выделил на проведение мероприятия 31,1 млн рублей, всего нужно около 160 млн рублей. Фестиваль проведут 27 июня.
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