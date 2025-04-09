09 апреля 2025

Стали известны первые громкие хедлайнеры «Ночи музыки»

На «Ночи музыки» в Екатеринбурге выступят Максим Свобода и Кристина Кошелева
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Ночь музыки» пройдет 27 июня
«Ночь музыки» пройдет 27 июня Фото:
новость из сюжета
Ural Music Night

Команда «Ночи музыки» начала анонсировать первых хедлайнеров нового сезона фестиваля: в июне екатеринбуржцы вновь услышат Максима Свободу и Кристину Кошелеву. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Ural Music Night.

«Самый масштабный и мультиформатный музыкальный фестиваль России пройдет в Екатеринбурге 27 июня 2025 года при участии 3000 артистов из разных городов России и других стран. Они выступят для более 380 000 зрителей на больше 110 сценах. Хедлайнерами одной из них станут постоянные гости „Уральской ночи музыки“ — музыканты Максим Свобода и Кристина Кошелева», — сообщили представители фестиваля. Музыканты споют на Ural Music Night в третий раз.

В 2025 году президентский фонд культурных инициатив выделил на проведение мероприятия 31,1 млн рублей, всего нужно около 160 млн рублей. Фестиваль проведут 27 июня.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Команда « Ночи музыки» начала анонсировать первых хедлайнеров нового сезона фестиваля: в июне екатеринбуржцы вновь услышат Максима Свободу и Кристину Кошелеву. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Ural Music Night. « Самый масштабный и мультиформатный музыкальный фестиваль России пройдет в Екатеринбурге 27 июня 2025 года при участии 3000 артистов из разных городов России и других стран. Они выступят для более 380 000 зрителей на больше 110 сценах. Хедлайнерами одной из них станут постоянные гости „Уральской ночи музыки“ — музыканты Максим Свобода и Кристина Кошелева» , — сообщили представители фестиваля. Музыканты споют на Ural Music Night в третий раз. В 2025 году президентский фонд культурных инициатив выделил на проведение мероприятия 31,1 млн рублей, всего нужно около 160 млн рублей. Фестиваль проведут 27 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...