Стало известно, чья семья погибла при крушении вертолета в Нью-Йорке

Глава филиала Siemens и его семья погибли при крушении вертолета в Нью-Йорке
© Служба новостей «URA.RU»
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В авиакатастрофе не выжил ни один
В авиакатастрофе не выжил ни один Фото:

В результате крушения вертолета в небе над Нью-Йорком (США) погиб руководитель испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустин Эскобар вместе со своей семьей. Об этом сообщила американская пресса.

«Агустин Эскобар и его семья опознаны в качестве жертв крушения», — пишет The New York Post. Вместе с главой семейства на борту находились его жена и трое детей. Еще одной жертвой стал пилот.

Вертолет упал в реку Гудзон и начала тонуть. Момент крушения попал на видео. Журналисты сообщали о шести пассажирах. Гибель людей подтвердила городская мэрия, сообщает RT. По предварительным данным, у вертолета сломался пропеллер во время полета.

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В результате крушения вертолета в небе над Нью-Йорком (США) погиб руководитель испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустин Эскобар вместе со своей семьей. Об этом сообщила американская пресса. «Агустин Эскобар и его семья опознаны в качестве жертв крушения», — пишет The New York Post. Вместе с главой семейства на борту находились его жена и трое детей. Еще одной жертвой стал пилот. Вертолет упал в реку Гудзон и начала тонуть. Момент крушения попал на видео. Журналисты сообщали о шести пассажирах. Гибель людей подтвердила городская мэрия, сообщает RT. По предварительным данным, у вертолета сломался пропеллер во время полета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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