10 апреля 2025

Появились трагичные новости по поводу страшной авиакатастрофы в Нью-Йорке

AP: никто не выжил в результате авиакатастрофы с падением вертолета в Нью-Йорке
© Служба новостей «URA.RU»
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Все шестеро находящихся на борту вертолета погибли в результате крушения
Все шестеро находящихся на борту вертолета погибли в результате крушения Фото:

Все шестеро находившихся на борту вертолета, потерпевшего крушение в Нью-Йорке, погибли. Об этом стало известно американским СМИ, которые опубликовали кадры авиакатастрофы. На них вертолет падает в реку Гудзон, протекающую в Нью-Йорке.

«Представитель пожарной охраны сообщил, что на борту находились шесть человек, и все они погибли», — рассказало американское агентство Associated Press. Кадры публикует Fox News.

Изначально было известно об одном погибшем. Как сообщала газета New York Post, на борту перевозились дети с родителями. Позднее появились кадры, на которых вертолет тонет после падения.

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Все шестеро находившихся на борту вертолета, потерпевшего крушение в Нью-Йорке, погибли. Об этом стало известно американским СМИ, которые опубликовали кадры авиакатастрофы. На них вертолет падает в реку Гудзон, протекающую в Нью-Йорке. «Представитель пожарной охраны сообщил, что на борту находились шесть человек, и все они погибли», — рассказало американское агентство Associated Press. Кадры публикует Fox News. Изначально было известно об одном погибшем. Как сообщала газета New York Post, на борту перевозились дети с родителями. Позднее появились кадры, на которых вертолет тонет после падения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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