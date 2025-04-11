Портрет, парк и улица: что связывает Тюмень и Юрия Гагарина

В день космонавтики Тюмень вместе со всей Россией вспоминает подвиг великого русского покорителя космоса Юрия Гагарина. Его поступок не только стал легендарным событием истории, но и был увековечен в материальных объектах. В этот знаменательный день, редакция URA.RU собрала подборку локаций и предметов, отсылающих к подвигу Гагарина и космосу в целом.
Улица Гагарина
Называть элементы транспортной сети города в честь людей, совершивших подвиг — давняя традиция. В Тюмени она позволила увековечить память о поступке Юрия Гагарина и назвать в честь него одну из городских улиц. Она располагается в районе Мыса.
Более того, в 1961 году многие города России объявили великого космонавта своим почетным гражданином. В их число вошла и Тюмень.
Лесопарк им. Ю.А. Гагарина
Совсем рядом с одноименной улицей располагается большой лес, также названный в честь космонавта. Данное место относится к памятникам природы регионального значения. Его площадь составляет 104,8 гектара.
Изначально этот участок леса в северной части Ленинского административного округа носил название Мысовская роща, по району, в котором она находилась. Однако в 1961 году ее переименовали в парк Гагарина.
«Юрий Гагарин»
Подвиг человека, первым покорившего космос, до сих пор вдохновляет на творчество людей. Так, в Тюмени инициативные творцы увековечили портрет Юрия Гагарина в стрит-арте. На нем мужчина в парадной форме держит белого голубя.
Рядом находится подпись со следующим содержанием: «Облетев Землю в корабле-спутнике я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее!». Цитата принадлежит самому космонавту.
Ранее тюменские специалисты приступили к реставрации улицы Гагарина в Тюменском районе. Работы приурочены ко Дню космонавтики, 12 апреля.
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