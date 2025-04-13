МИД Ирана раскрыли детали переговоров с США

МИД Ирана: Иран и США обсудили ядерную проблему
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Переговоры США и Ирана состоялись 12 апреля
Переговоры США и Ирана состоялись 12 апреля Фото:

В ходе переговоров Тегерана и Вашингтона, стороны ограничились обсуждением исключительно вопросов, касающихся иранской ядерной программы и отмены санкций против Исламской Республики. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.

«Начиная с переписки с США, которая предшествовала запуску процесса, приведшего к непрямым переговорам в Маскате, диалог строго ограничивался ядерной проблематикой и вопросом снятия санкций. Иранская позиция была и остается непоколебимой: мы обсуждаем только ядерную программу и снятие санкций, и не ведем переговоры по каким-либо другим вопросам. Этой линии мы придерживались на переговорах», — заявил Багаи в интервью для иранского государственного агентства SNN.

Первый этап непрямых переговоров между Ираном и Соединенными Штатами, касающихся вопросов снятия экономических санкций и разрешения ядерной проблематики прошел 12 апреля в Омане. Согласно сообщению внешнеполитического департамента Омана, диалог проходил в духе «взаимного уважения». Продолжительность переговоров составила более двух с половиной часов.

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В ходе переговоров Тегерана и Вашингтона, стороны ограничились обсуждением исключительно вопросов, касающихся иранской ядерной программы и отмены санкций против Исламской Республики. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи. «Начиная с переписки с США, которая предшествовала запуску процесса, приведшего к непрямым переговорам в Маскате, диалог строго ограничивался ядерной проблематикой и вопросом снятия санкций. Иранская позиция была и остается непоколебимой: мы обсуждаем только ядерную программу и снятие санкций, и не ведем переговоры по каким-либо другим вопросам. Этой линии мы придерживались на переговорах», — заявил Багаи в интервью для иранского государственного агентства SNN. Первый этап непрямых переговоров между Ираном и Соединенными Штатами, касающихся вопросов снятия экономических санкций и разрешения ядерной проблематики прошел 12 апреля в Омане. Согласно сообщению внешнеполитического департамента Омана, диалог проходил в духе «взаимного уважения». Продолжительность переговоров составила более двух с половиной часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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