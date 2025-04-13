МИД Ирана раскрыли детали переговоров с США

В ходе переговоров Тегерана и Вашингтона, стороны ограничились обсуждением исключительно вопросов, касающихся иранской ядерной программы и отмены санкций против Исламской Республики. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.
«Начиная с переписки с США, которая предшествовала запуску процесса, приведшего к непрямым переговорам в Маскате, диалог строго ограничивался ядерной проблематикой и вопросом снятия санкций. Иранская позиция была и остается непоколебимой: мы обсуждаем только ядерную программу и снятие санкций, и не ведем переговоры по каким-либо другим вопросам. Этой линии мы придерживались на переговорах», — заявил Багаи в интервью для иранского государственного агентства SNN.
Первый этап непрямых переговоров между Ираном и Соединенными Штатами, касающихся вопросов снятия экономических санкций и разрешения ядерной проблематики прошел 12 апреля в Омане. Согласно сообщению внешнеполитического департамента Омана, диалог проходил в духе «взаимного уважения». Продолжительность переговоров составила более двух с половиной часов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.