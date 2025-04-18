В Перми со строительного эксперта сняли обвинение в подкупе на 4 миллиона рублей

Суд снял обвинение в коммерческом подкупе с экс-главы пермского «Бюро судебных экспертиз и независимой оценки» Максима Нестеренко. Об этом сообщил адвокат Павел Суслов.
«Действия Нестеренко переквалифицированы. С него сняли обвинение в получении подкупа на 4 млн рублей. По новой версии следствия, эксперт причастен к покушению на мошенничество с аналогичной суммой», — цитирует адвоката «РБК-Пермь».
Ранее Нестеренко грозило до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 50-кратной суммы коммерческого подкупа (200 млн рублей). Сейчас максимальное наказание по статье — до семи лет и шести месяцев лишения свободы со штрафом в 750 тысяч.
Обвиняемого задержали летом прошлого года. У него изъяли пакет с деньгами. Средства передал учредитель прикамской компании «Стройкомплекс» Дашгын Гарашов. Вознаграждение предназначалось за подготовку ложного заключения судебной экспертизы по объекту строительства.
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