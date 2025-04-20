20 апреля 2025
19 апреля 2025

Тюменская пенсионерка разбила голову из-за неаккуратности водителя

Пенсионеру из Тюмени выплатили 150 тысяч рублей за травму, полученную в автобусе
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина разбила голову из-за того, что водитель нарушил правила движения
Женщина разбила голову из-за того, что водитель нарушил правила движения Фото:

В Тюмени перевозчик выплатил пенсионеру 150 тысяч рублей за травмы, которые женщина получила в автобусе. Она ударилась головой, когда водитель автобуса «Тюмень — Нижняя Тавда» совершил неаккуратный маневр, сообщает в telegram-канале прокуратура региона.

«Женщина ехала на дачу на рейсовом автобусе ЛИАЗ. Водитель совершал поворот, при этом нарушил правила дорожного движения. Пенсионер упала и ударилась головой, в последствии проходила лечение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура обратилась в суд с иском. С владельца автобуса зотелши взыскать компенсацию морального вреда. Суд утвердил мировое соглашение между пострадавшей и перевозчиком.

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В Тюмени перевозчик выплатил пенсионеру 150 тысяч рублей за травмы, которые женщина получила в автобусе. Она ударилась головой, когда водитель автобуса «Тюмень — Нижняя Тавда» совершил неаккуратный маневр, сообщает в telegram-канале прокуратура региона. «Женщина ехала на дачу на рейсовом автобусе ЛИАЗ. Водитель совершал поворот, при этом нарушил правила дорожного движения. Пенсионер упала и ударилась головой, в последствии проходила лечение», — говорится в сообщении. Отмечается, что прокуратура обратилась в суд с иском. С владельца автобуса зотелши взыскать компенсацию морального вреда. Суд утвердил мировое соглашение между пострадавшей и перевозчиком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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