Тюменская пенсионерка разбила голову из-за неаккуратности водителя

В Тюмени перевозчик выплатил пенсионеру 150 тысяч рублей за травмы, которые женщина получила в автобусе. Она ударилась головой, когда водитель автобуса «Тюмень — Нижняя Тавда» совершил неаккуратный маневр, сообщает в telegram-канале прокуратура региона.
«Женщина ехала на дачу на рейсовом автобусе ЛИАЗ. Водитель совершал поворот, при этом нарушил правила дорожного движения. Пенсионер упала и ударилась головой, в последствии проходила лечение», — говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратура обратилась в суд с иском. С владельца автобуса зотелши взыскать компенсацию морального вреда. Суд утвердил мировое соглашение между пострадавшей и перевозчиком.
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