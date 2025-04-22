Когда в Тюмени отключат горячую воду. График

В Тюмени с 12 мая начнут отключать горячую воду
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Опрессовки проведут в семь этапов, каждый продлится около двух недель
Опрессовки проведут в семь этапов, каждый продлится около двух недель Фото:

В Тюмени с 12 мая начнут отключать горячую воду. Первыми под ограничения попадают жители улиц Ивана Крылова, Малиновского, Жуковского, Беляева — здесь отключат воду из-за профилактики котельного оборудования. Как сообщается на сайте УСТЭК, с 20 мая начнутся опрессовки.

«Подготовка к отопительному периоду 2025-2026. Ограничение подачи тепловой энергии — с 20 мая по 29 августа», — указано в сообщении.

Опрессовки проведут в семь этапов, каждый продлится около двух недель. Горячую воду отключат:

  • с 20 мая по 2 июня — Заречные микрорайоны, КПД;
  • с 5 по 18 июня — Тюменская слобода, Комарово, Патрушева, Московский тракт, Восточный район;
  • с 23 июня по 4 июля — Дом Обороны, Маяк;
  • с 7 по 18 июля — центр;
  • с 21 июля по 1 августа — КПД, Гилевская роща;
  • с 4 по 15 августа — Червишевский тракт;
  • с 18 по 29 августа — Мельникайте, 50 лет Октября.

20 мая начнется капитальный ремонт участка теплосети, ограничения коснутся жителей улиц Мельникайте, Одесской, Республики. Полный график отключения горячей воды опубликован на сайте УСТЭК.

График опрессовок в Тюмени.
График опрессовок в Тюмени.
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В Тюмени с 12 мая начнут отключать горячую воду. Первыми под ограничения попадают жители улиц Ивана Крылова, Малиновского, Жуковского, Беляева — здесь отключат воду из-за профилактики котельного оборудования. Как сообщается на сайте УСТЭК, с 20 мая начнутся опрессовки. «Подготовка к отопительному периоду 2025-2026. Ограничение подачи тепловой энергии — с 20 мая по 29 августа», — указано в сообщении. Опрессовки проведут в семь этапов, каждый продлится около двух недель. Горячую воду отключат: 20 мая начнется капитальный ремонт участка теплосети, ограничения коснутся жителей улиц Мельникайте, Одесской, Республики. Полный график отключения горячей воды опубликован на сайте УСТЭК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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