В Тюмени с 12 мая начнут отключать горячую воду. Первыми под ограничения попадают жители улиц Ивана Крылова, Малиновского, Жуковского, Беляева — здесь отключат воду из-за профилактики котельного оборудования. Как сообщается на сайте УСТЭК, с 20 мая начнутся опрессовки.
«Подготовка к отопительному периоду 2025-2026. Ограничение подачи тепловой энергии — с 20 мая по 29 августа», — указано в сообщении.
Опрессовки проведут в семь этапов, каждый продлится около двух недель. Горячую воду отключат:
- с 20 мая по 2 июня — Заречные микрорайоны, КПД;
- с 5 по 18 июня — Тюменская слобода, Комарово, Патрушева, Московский тракт, Восточный район;
- с 23 июня по 4 июля — Дом Обороны, Маяк;
- с 7 по 18 июля — центр;
- с 21 июля по 1 августа — КПД, Гилевская роща;
- с 4 по 15 августа — Червишевский тракт;
- с 18 по 29 августа — Мельникайте, 50 лет Октября.
20 мая начнется капитальный ремонт участка теплосети, ограничения коснутся жителей улиц Мельникайте, Одесской, Республики. Полный график отключения горячей воды опубликован на сайте УСТЭК.
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