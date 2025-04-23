Котяков: НДФЛ для работающих родителей с детьми пересчитают по ставке 6%

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Котяков выступил в рамках IV Всероссийского конгресса «Право на жизнь»
Котяков выступил в рамках IV Всероссийского конгресса «Право на жизнь» Фото:

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков объявил о значительных изменениях в налогообложении для работающих родителей с двумя и более детьми, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточных минимумов. По его словам, начиная с 2026 года ставка налога на доход физических лиц (НДФЛ) для данной категории граждан будет снижена до 6%.

«С 2026 года для работающих родителей с двумя и более детьми и среднедушевым доходом менее 1,5 прожиточных минимумов НДФЛ будет пересчитан по ставке 6%, а разница возвращена родителям», — следует из презентации Котякова в рамках IV Всероссийского конгресса «Право на жизнь». Цитату приводит издание «Прайм».

Дополнительно Котяков отметил, что прогрессивная шкала НДФЛ, введенная ранее, уже принесла значительные доходы в бюджет страны. Так, по итогам прошлого года от повышенного налога в федеральный бюджет поступило 224,4 миллиарда рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков объявил о значительных изменениях в налогообложении для работающих родителей с двумя и более детьми, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточных минимумов. По его словам, начиная с 2026 года ставка налога на доход физических лиц (НДФЛ) для данной категории граждан будет снижена до 6%. «С 2026 года для работающих родителей с двумя и более детьми и среднедушевым доходом менее 1,5 прожиточных минимумов НДФЛ будет пересчитан по ставке 6%, а разница возвращена родителям», — следует из презентации Котякова в рамках IV Всероссийского конгресса «Право на жизнь». Цитату приводит издание «Прайм». Дополнительно Котяков отметил, что прогрессивная шкала НДФЛ, введенная ранее, уже принесла значительные доходы в бюджет страны. Так, по итогам прошлого года от повышенного налога в федеральный бюджет поступило 224,4 миллиарда рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...