Котяков: НДФЛ для работающих родителей с детьми пересчитают по ставке 6%

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков объявил о значительных изменениях в налогообложении для работающих родителей с двумя и более детьми, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточных минимумов. По его словам, начиная с 2026 года ставка налога на доход физических лиц (НДФЛ) для данной категории граждан будет снижена до 6%.
«С 2026 года для работающих родителей с двумя и более детьми и среднедушевым доходом менее 1,5 прожиточных минимумов НДФЛ будет пересчитан по ставке 6%, а разница возвращена родителям», — следует из презентации Котякова в рамках IV Всероссийского конгресса «Право на жизнь». Цитату приводит издание «Прайм».
Дополнительно Котяков отметил, что прогрессивная шкала НДФЛ, введенная ранее, уже принесла значительные доходы в бюджет страны. Так, по итогам прошлого года от повышенного налога в федеральный бюджет поступило 224,4 миллиарда рублей.
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