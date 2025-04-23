Алаудинов обвинил Чубайса в развале СССР и Чеченской войне

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Чубайса обвинили в развале СССР и Чеченской войне
Чубайса обвинили в развале СССР и Чеченской войне Фото:

Бывший глава РАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс виноват в развале Советского Союза и начале Чеченской войны, заявил советник главы Чечни Апты Алаудинов. Он подчеркнул, что именно действия подобных реформаторов привели к тяжелым последствиям для страны.

«Если бы в то время у власти были бы здравомыслящие люди, государственники, я могу поклясться, не было бы ни чеченской кампании, ни гражданской войны, и никаких проблем бы не было. И Советский Союз бы не распался. Понимаете? Вы помните такой ролик, где Чубайс летит на самолете и рассказывает, что им было неважно, за какие деньги продавать завод. Главное было продать этот завод для того, чтобы вбить еще один гвоздь в гроб Советского Союза», — заявил Алаудинов. Свое мнение он высказал в своем telegram-канале.

В своем сообщении советник главы Чечни напомнил о приватизационных процессах 1990-х годов, когда государственная собственность распродавалась по заниженным ценам. По его словам, подобная политика нанесла огромный ущерб экономике и стала одной из причин внутриполитических конфликтов в стране. Он также отметил, что подобные действия отдельных высокопоставленных чиновников привели к ослаблению единства российского народа и спровоцировали межнациональные противоречия.

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Бывший глава РАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс виноват в развале Советского Союза и начале Чеченской войны, заявил советник главы Чечни Апты Алаудинов. Он подчеркнул, что именно действия подобных реформаторов привели к тяжелым последствиям для страны. «Если бы в то время у власти были бы здравомыслящие люди, государственники, я могу поклясться, не было бы ни чеченской кампании, ни гражданской войны, и никаких проблем бы не было. И Советский Союз бы не распался. Понимаете? Вы помните такой ролик, где Чубайс летит на самолете и рассказывает, что им было неважно, за какие деньги продавать завод. Главное было продать этот завод для того, чтобы вбить еще один гвоздь в гроб Советского Союза», — заявил Алаудинов. Свое мнение он высказал в своем telegram-канале. В своем сообщении советник главы Чечни напомнил о приватизационных процессах 1990-х годов, когда государственная собственность распродавалась по заниженным ценам. По его словам, подобная политика нанесла огромный ущерб экономике и стала одной из причин внутриполитических конфликтов в стране. Он также отметил, что подобные действия отдельных высокопоставленных чиновников привели к ослаблению единства российского народа и спровоцировали межнациональные противоречия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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