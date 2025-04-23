Пермские заводы ищут рабочих на зарплату до 384 тысяч рублей

В Перми на предприятиях больше всех готовы платить инженеру отдела технического контроля. Такому специалисту предлагают зарплату более 313 тысяч рублей, сообщили URA.RU в сервисе онлайн-рекрутинга hh.ru.
«В сфере производства наиболее высокооплачиваемым специалистом в Перми стал инженер отдела технического контроля. Ему готовы платить от 313 000 до 384 000 рублей в месяц. На втором месте находится вакансия заместителя главного технолога (до 199 300 рублей). На третьей строчке оказался токарь-расточник с зарплатой от 187 000 до 215 000 рублей», — рассказали URA.RU в hh.ru.
Инженер по ремонту и обслуживанию насосно-компрессорного оборудования в Перми предлагают от 170 000 рублей. От 150 000 тысяч рублей платят инженеру-механику по металлургическому оборудованию, руководителю группы ЭТ, главному технологу и электрогазосварщику. В топ также вошли инженер АСУ ТП (от 131 200 до 295 200 рублей) и начальник производственной установки (от 130 000 рублей).
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