23 апреля 2025

В Кургане интересно: на чемпионат по пауэрлифтингу приедут 150 силачей

Чемпионат по пауэрлифтингу пройдет в Кургане
© Служба новостей «URA.RU»
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За звание сильнейших будут бороться спортсмены из разных округов (архивное фото)
За звание сильнейших будут бороться спортсмены из разных округов (архивное фото) Фото:

Чемпионат Курганской области по пауэрлифтингу, посвященный 80-летию Победы, пройдет в выходные в Кургане. Его участниками станут более 150 силачей. Об этом сообщает спортуправление.

«Чемпионат по пауэрлифтингу в дисциплинах „троеборье“ и „троеборье классическое“ пройдет с 25 по 27 апреля во дворце спорта „Трудовые резервы им. П.Ф. Безбородова“ в Кургане. За медали будут бороться более 150 сильнейших спортсменов региона из Кургана, Шадринска, Кетовского, Мишкинского, Лебяжьевского, Звериноголовского, Макушинского округов», — сообщается в группе спортуправления в соцсети «ВКонтакте».

Ранее спортсмены Курганской области уже добивались высоких результатов на крупных соревнованиях. Женская команда региона стала победителем командного зачета на чемпионате России по пауэрлифтингу в Екатеринбурге, а отдельные участницы завоевали призовые места в своих весовых категориях.

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Чемпионат Курганской области по пауэрлифтингу, посвященный 80-летию Победы, пройдет в выходные в Кургане. Его участниками станут более 150 силачей. Об этом сообщает спортуправление. «Чемпионат по пауэрлифтингу в дисциплинах „троеборье“ и „троеборье классическое“ пройдет с 25 по 27 апреля во дворце спорта „Трудовые резервы им. П.Ф. Безбородова“ в Кургане. За медали будут бороться более 150 сильнейших спортсменов региона из Кургана, Шадринска, Кетовского, Мишкинского, Лебяжьевского, Звериноголовского, Макушинского округов», — сообщается в группе спортуправления в соцсети «ВКонтакте». Ранее спортсмены Курганской области уже добивались высоких результатов на крупных соревнованиях. Женская команда региона стала победителем командного зачета на чемпионате России по пауэрлифтингу в Екатеринбурге, а отдельные участницы завоевали призовые места в своих весовых категориях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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