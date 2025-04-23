В Кургане интересно: на чемпионат по пауэрлифтингу приедут 150 силачей

Чемпионат Курганской области по пауэрлифтингу, посвященный 80-летию Победы, пройдет в выходные в Кургане. Его участниками станут более 150 силачей. Об этом сообщает спортуправление.
«Чемпионат по пауэрлифтингу в дисциплинах „троеборье“ и „троеборье классическое“ пройдет с 25 по 27 апреля во дворце спорта „Трудовые резервы им. П.Ф. Безбородова“ в Кургане. За медали будут бороться более 150 сильнейших спортсменов региона из Кургана, Шадринска, Кетовского, Мишкинского, Лебяжьевского, Звериноголовского, Макушинского округов», — сообщается в группе спортуправления в соцсети «ВКонтакте».
Ранее спортсмены Курганской области уже добивались высоких результатов на крупных соревнованиях. Женская команда региона стала победителем командного зачета на чемпионате России по пауэрлифтингу в Екатеринбурге, а отдельные участницы завоевали призовые места в своих весовых категориях.
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