Отключение отопления и массовый снос домов: главное в Кургане за 24 апреля

Власти Кургана планируют снести в центре города десятки домов в частном секторе. За счет застройщиков хотят сровнять с землей 30 объектов на двух участках в районе Бурова-Петровского моста. На их месте будет реализовываться комплексная жилая застройка. Площадь территорий, которые чиновники собираются продать инвесторам, составляет порядка четырех гектаров.
Отключение отопления
С датой завершения отопительного сезона определились в Шадринске. Подачу тепла в городе планируют отключить 30 апреля. Решение было принято на основании действующих нормативов. В частности, среднесуточная температура воздуха держалась выше 8 градусов тепла в течение пяти дней. Также ранее об отключении отопления заявили в администрации Альменевского округа.
Отставка начальника полиции
Межмуниципальный отдел полиции «Каргапольский» остался без руководителя. Подполковник полиции Дмитрий Галичин ушел в отставку спустя десять месяцев после назначения. В УМВД региона сообщили, что Галичин вышел на пенсию по выслуге лет. Начальником каргапольской полиции силовика назначали в начале июля 2024 года.
Лаврентьев покорил Европу
Спортсмен Данил Лаврентьев победил на чемпионате Европы по дзюдо. Мероприятие проходило в Черногории, где курганец выступал в составе сборной России. Данил в финальной схватке удержанием в партере победил соперника Ломбардо и завоевал золотую медаль в категории до 73 килограммов. С победой в турнире дзюдоиста и его отца поздравил губернатор Курганской области Вадим Шумков.
Пелагая на Первомай
В Кургане 1 мая для горожан выступит певица Пелагея и ее группа (6+). Праздничный концерт Заслуженной артистки Российской Федерации пройдет вечером в 20:30 на Троицкой площади. После ее выступления ожидается салют. Приезд Пелагии обойдется властям более чем в 3,5 миллиона рублей.
Муратов достроит храм
Сенатор РФ от Курганской области Сергей Муратов поможет достроить церковь в селе Половинное. Для этих целей он инвестирует 10 миллионов рублей. Такую же сумму политик планирует вложить и благоустройство населенного пункта.
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