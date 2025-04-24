Отключение отопления и массовый снос домов: главное в Кургане за 24 апреля

В центре Кургана устроят массовый снос домов ради масштабного проекта
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В Кургане снесут 30 домов ради строительства высоток
В Кургане снесут 30 домов ради строительства высоток Фото:
новость из сюжета
Главное за день в Кургане

Власти Кургана планируют снести в центре города десятки домов в частном секторе. За счет застройщиков хотят сровнять с землей 30 объектов на двух участках в районе Бурова-Петровского моста. На их месте будет реализовываться комплексная жилая застройка. Площадь территорий, которые чиновники собираются продать инвесторам, составляет порядка четырех гектаров. 

Отключение отопления

С датой завершения отопительного сезона определились в Шадринске. Подачу тепла в городе планируют отключить 30 апреля. Решение было принято на основании действующих нормативов. В частности, среднесуточная температура воздуха держалась выше 8 градусов тепла в течение пяти дней. Также ранее об отключении отопления заявили в администрации Альменевского округа. 

Отставка начальника полиции

Межмуниципальный отдел полиции «Каргапольский» остался без руководителя. Подполковник полиции Дмитрий Галичин ушел в отставку спустя десять месяцев после назначения. В УМВД региона сообщили, что Галичин вышел на пенсию по выслуге лет. Начальником каргапольской полиции силовика назначали в начале июля 2024 года. 

Лаврентьев покорил Европу

Спортсмен Данил Лаврентьев победил на чемпионате Европы по дзюдо. Мероприятие проходило в Черногории, где курганец выступал в составе сборной России. Данил в финальной схватке удержанием в партере победил соперника Ломбардо и завоевал золотую медаль в категории до 73 килограммов. С победой в турнире дзюдоиста и его отца поздравил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Пелагая на Первомай

В Кургане 1 мая для горожан выступит певица Пелагея и ее группа (6+). Праздничный концерт Заслуженной артистки Российской Федерации пройдет вечером в 20:30 на Троицкой площади. После ее выступления ожидается салют. Приезд Пелагии обойдется властям более чем в 3,5 миллиона рублей.

Муратов достроит храм

Сенатор РФ от Курганской области Сергей Муратов поможет достроить церковь в селе Половинное. Для этих целей он инвестирует 10 миллионов рублей. Такую же сумму политик планирует вложить и благоустройство населенного пункта. 

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Власти Кургана планируют снести в центре города десятки домов в частном секторе. За счет застройщиков хотят сровнять с землей 30 объектов на двух участках в районе Бурова-Петровского моста. На их месте будет реализовываться комплексная жилая застройка. Площадь территорий, которые чиновники собираются продать инвесторам, составляет порядка четырех гектаров.  Отключение отопления С датой завершения отопительного сезона определились в Шадринске. Подачу тепла в городе планируют отключить 30 апреля. Решение было принято на основании действующих нормативов. В частности, среднесуточная температура воздуха держалась выше 8 градусов тепла в течение пяти дней. Также ранее об отключении отопления заявили в администрации Альменевского округа.  Отставка начальника полиции Межмуниципальный отдел полиции «Каргапольский» остался без руководителя. Подполковник полиции Дмитрий Галичин ушел в отставку спустя десять месяцев после назначения. В УМВД региона сообщили, что Галичин вышел на пенсию по выслуге лет. Начальником каргапольской полиции силовика назначали в начале июля 2024 года.  Лаврентьев покорил Европу Спортсмен Данил Лаврентьев победил на чемпионате Европы по дзюдо. Мероприятие проходило в Черногории, где курганец выступал в составе сборной России. Данил в финальной схватке удержанием в партере победил соперника Ломбардо и завоевал золотую медаль в категории до 73 килограммов. С победой в турнире дзюдоиста и его отца поздравил губернатор Курганской области Вадим Шумков. Пелагая на Первомай В Кургане 1 мая для горожан выступит певица Пелагея и ее группа (6+). Праздничный концерт Заслуженной артистки Российской Федерации пройдет вечером в 20:30 на Троицкой площади. После ее выступления ожидается салют. Приезд Пелагии обойдется властям более чем в 3,5 миллиона рублей. Муратов достроит храм Сенатор РФ от Курганской области Сергей Муратов поможет достроить церковь в селе Половинное. Для этих целей он инвестирует 10 миллионов рублей. Такую же сумму политик планирует вложить и благоустройство населенного пункта. 
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