В Екатеринбурге гаишники устроили охоту на пьяных водителей

В Екатеринбурге инспекторы ДПС с 25 по 27 апреля проводят масштабный рейд по поимке пьяных водителей. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.
«Автоинспекторы уделят особое внимание таким правонарушениям, как управление транспортными средствами в состоянии опьянения, не имеющими или лишенными права управления. Также не останутся без внимания водители, допускающие нарушения правил перевозки пассажиров, в том числе несовершеннолетних», — пояснили в ведомстве.
Правоохранители напомнили, что безопасность на дороге зависит от сознательности самих водителей. «Все лица, пренебрегающие ПДД, не уйдут от ответственности и понесут справедливое наказание», — подчеркнули в ГАИ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!