24 апреля 2025

В Екатеринбурге гаишники устроили охоту на пьяных водителей

Госавтоинспекция Екатеринбурга начала масштабный рейд по поимке пьяных водителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд пройдет с 25 по 27 апреля
Рейд пройдет с 25 по 27 апреля Фото:

В Екатеринбурге инспекторы ДПС с 25 по 27 апреля проводят масштабный рейд по поимке пьяных водителей. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

«Автоинспекторы уделят особое внимание таким правонарушениям, как управление транспортными средствами в состоянии опьянения, не имеющими или лишенными права управления. Также не останутся без внимания водители, допускающие нарушения правил перевозки пассажиров, в том числе несовершеннолетних», — пояснили в ведомстве.

Правоохранители напомнили, что безопасность на дороге зависит от сознательности самих водителей. «Все лица, пренебрегающие ПДД, не уйдут от ответственности и понесут справедливое наказание», — подчеркнули в ГАИ.

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В Екатеринбурге инспекторы ДПС с 25 по 27 апреля проводят масштабный рейд по поимке пьяных водителей. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции. «Автоинспекторы уделят особое внимание таким правонарушениям, как управление транспортными средствами в состоянии опьянения, не имеющими или лишенными права управления. Также не останутся без внимания водители, допускающие нарушения правил перевозки пассажиров, в том числе несовершеннолетних», — пояснили в ведомстве. Правоохранители напомнили, что безопасность на дороге зависит от сознательности самих водителей. «Все лица, пренебрегающие ПДД, не уйдут от ответственности и понесут справедливое наказание», — подчеркнули в ГАИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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