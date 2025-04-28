Администрация экс-президента США Джо Байдена изначально готовила Украину «на убой» и использовала для собственного обогащения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Украину использовал Байден и вся его гоп-компания. Использовали цинично, грубо, в том числе для собственного обогащения. <...> Украину американские либеральные демократы сразу готовили на убой», — написала Захарова в своем telegram-канале.
Так представитель МИД РФ ответила на высказывание бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев уже не может опираться на поддержку Вашингтона и вынужден полагаться преимущественно на собственные ресурсы. По словам Захаровой, этот случай служит наглядным примером для тех, кто, поддавшись на уговоры западных политических лидеров, рискует потерять свою независимость и достоинство.
Ранее в США республиканцы инициировали аудит помощи, выделенной Украине при Байдене, чтобы проверить использование средств. Трамп и его сторонники неоднократно критиковали объемы американской поддержки Киева и ставили под сомнение прозрачность расходов.
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