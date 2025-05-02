В России расширили перечень претендующих на статус ветерана боевых действий

С 2 мая вступают в действие поправки в закон «О ветеранах», предусматривающие расширение круга граждан, имеющих право на получение статуса ветерана боевых действий. Законопроект был одобрен депутатами Госдумы во втором и третьем чтениях в апреле текущего года и впоследствии подписан президентом России Владимиром Путиным.
Федеральный закон принят Государственной Думой 3 апреля 2025 года и одобрен Советом Федерации 16 апреля 2025 года. Согласно новым нормам, на соответствующий статус смогут претендовать лица, принимавшие участие в отражении вооруженных провокаций и обеспечении охраны государственной границы как на территории Российской Федерации, так и в приграничных районах, включая территории, смежные с зонами проведения военных операций.
Действие закона будет распространяться на военнослужащих, представляющих следующие структуры: министерство внутренних дел, Росгвардию, Государственную противопожарную службу. Сюда же относятся учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, органы принудительного исполнения, прокуратуру и Следственный комитет.
Вопрос о статусе военнослужащих в Курской области был поднят в декабре 2024 года в ходе прямой линии с президентом России. Тогда были озвучены обращения от жен военнослужащих, в которых сообщалось о случаях отказа в предоставлении предусмотренных законом выплат, напоминает RT.
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