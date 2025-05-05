05 мая 2025

Пермячка вызвала пожарных, пытаясь задержать вылет своего рейса

© Служба новостей «URA.RU»
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Оба нарушителя были привлечены к административной ответственности и оштрафованы
Оба нарушителя были привлечены к административной ответственности и оштрафованы Фото:

В Пермском крае 5 мая зарегистрировано два инцидента, связанных с заведомо ложными вызовами пожарной службы. Информацию об этом распространило Главное управление МЧС России по региону.

«В частности, житель Гайнского муниципального округа сообщил о пожаре, которого на самом деле не было. В другом случае женщина нажала кнопку тревоги в аэропорту Перми с целью задержать рейс. Оба нарушителя были привлечены к административной ответственности и оштрафованы», — рассказали в МЧС.

Там подчеркнули, что подобные ложные вызовы мешают оперативной работе пожарных и могут привести к задержке реагирования на настоящие чрезвычайные ситуации. В феврале 2025 года URA.RU сообщало об аналогичном инциденте. В пермском аэропорту сработала пожарная сигнализация. Как выяснилось, причин для паники не было — на тревожную кнопку нажала пассажирка, опаздывающая на рейс.

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В Пермском крае 5 мая зарегистрировано два инцидента, связанных с заведомо ложными вызовами пожарной службы. Информацию об этом распространило Главное управление МЧС России по региону. «В частности, житель Гайнского муниципального округа сообщил о пожаре, которого на самом деле не было. В другом случае женщина нажала кнопку тревоги в аэропорту Перми с целью задержать рейс. Оба нарушителя были привлечены к административной ответственности и оштрафованы», — рассказали в МЧС. Там подчеркнули, что подобные ложные вызовы мешают оперативной работе пожарных и могут привести к задержке реагирования на настоящие чрезвычайные ситуации. В феврале 2025 года URA.RU сообщало об аналогичном инциденте. В пермском аэропорту сработала пожарная сигнализация. Как выяснилось, причин для паники не было — на тревожную кнопку нажала пассажирка, опаздывающая на рейс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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