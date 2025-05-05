Пермячка вызвала пожарных, пытаясь задержать вылет своего рейса

В Пермском крае 5 мая зарегистрировано два инцидента, связанных с заведомо ложными вызовами пожарной службы. Информацию об этом распространило Главное управление МЧС России по региону.
«В частности, житель Гайнского муниципального округа сообщил о пожаре, которого на самом деле не было. В другом случае женщина нажала кнопку тревоги в аэропорту Перми с целью задержать рейс. Оба нарушителя были привлечены к административной ответственности и оштрафованы», — рассказали в МЧС.
Там подчеркнули, что подобные ложные вызовы мешают оперативной работе пожарных и могут привести к задержке реагирования на настоящие чрезвычайные ситуации. В феврале 2025 года URA.RU сообщало об аналогичном инциденте. В пермском аэропорту сработала пожарная сигнализация. Как выяснилось, причин для паники не было — на тревожную кнопку нажала пассажирка, опаздывающая на рейс.
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