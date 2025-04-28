Что запрещено делать во время особого противопожарного режима в Тюменской области

В Тюменской области с 5 апреля действует особый противопожарный режим, во время которого запрещается посещать леса и разводить костры. За нарушения пожарной безопасности жителям грозят большие штрафы. Что нельзя делать во время действия режима и какие наказания грозят жителям — в материале URA.RU.
Что запрещается делать во время режима?
Жителям региона с 5 апреля запрещено ходить в лес. Исключением являются специально обустроенные места для отдыха с беседками и мангалами. Также посещать леса разрешено горожанам:
- чья работа с этим непосредственно связана;
- использующим лес в установленном законом порядке;
- пребывающим для добывания пернатой дичи в соответствии с законом.
Запрещается разводить костры, сжигать мусор и порубочные остатки, выжигать сухую растительность. Также нельзя запускать фейерверки до окончания режима.
А шашлык жарить можно?
Использовать открытый огонь для приготовления еды в мангалах и жаровнях нельзя. Пожарить шашлык можно только в специально отведенных местах, карта опубликована на сайте агентства.
Какие штрафы выпишут за нарушение режима?
За нарушение требований пожарной безопасности горожанам выпишут штраф от 10 до 20 тысяч рублей, должностным лицам грозит от 30 до 60 тысяч, осуществляющим предпринимательскую деятельность без юрлица — от 60 до 80 тысяч, юридическим лицам — от 400 до 800 тысяч. Если нарушение повлекло пожар, то сумма штрафа увеличивается:
- от 40 до 50 тысяч горожанам;
- от 80 до 100 тысяч должностным лицам;
- от 90 до 110 тысяч или приостановление деятельности на срок до тридцати суток лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без юрлица;
- от 700 до 800 тысяч или приостановление деятельности на срок до тридцати суток юридическим лицам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!