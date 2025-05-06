Председатель челябинского суда Лекарь пробежал полумарафон. Фото

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Денис Лекарь преодолел полумарафонскую дистанцию
Денис Лекарь преодолел полумарафонскую дистанцию Фото:

Председатель Центрального райсуда Челябинска Денис Лекарь принял участие в Казанском марафоне. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, он преодолел дистанцию в 21 километр 0975 метров (полумарафон) за 1 час 45 минут и 11 секунд.

«Денис Андреевич пробежал в столице Республики Татарстана полумарафонскую дистанцию с результатом 1:45:11», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Всего в забеге участвовало свыше 34 тысяч легкоатлетов.

Количество спортсменов в этом году стало рекордом для Казанского марафона. Они выявили победителей в честной борьбе.

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Председатель Центрального райсуда Челябинска Денис Лекарь принял участие в Казанском марафоне. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, он преодолел дистанцию в 21 километр 0975 метров (полумарафон) за 1 час 45 минут и 11 секунд. «Денис Андреевич пробежал в столице Республики Татарстана полумарафонскую дистанцию с результатом 1:45:11», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Всего в забеге участвовало свыше 34 тысяч легкоатлетов. Количество спортсменов в этом году стало рекордом для Казанского марафона. Они выявили победителей в честной борьбе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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