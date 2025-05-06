Председатель Центрального райсуда Челябинска Денис Лекарь принял участие в Казанском марафоне. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, он преодолел дистанцию в 21 километр 0975 метров (полумарафон) за 1 час 45 минут и 11 секунд.
«Денис Андреевич пробежал в столице Республики Татарстана полумарафонскую дистанцию с результатом 1:45:11», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Всего в забеге участвовало свыше 34 тысяч легкоатлетов.
Количество спортсменов в этом году стало рекордом для Казанского марафона. Они выявили победителей в честной борьбе.
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