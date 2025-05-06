Армии США предрекли массовые увольнения генералов и адмиралов

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В армии США начнутся сокращения командного состава
В армии США начнутся сокращения командного состава Фото:

Министр обороны США Пит Хегсет инициировал крупномасштабное сокращение высшего командного состава армии страны. В документе отмечается, что решение связано с необходимостью оптимизации военных расходов и повышения эффективности управления армией.

«Мы вынуждены пересмотреть структуру высшего командования для приведения ее в соответствие с современными требованиями обороны и бюджетными реалиями. Под сокращение попадут не менее 20% генералов и адмиралов Вооруженных сил, а также 20% генералов Национальной гвардии и не менее 10% высших офицеров в рамках реорганизации Объединенного командования», — говорится в служебной записке министра обороны Пита Хегсета.

При этом пока не уточняется, какие именно должности будут сокращены и кто из действующих генералов и адмиралов может лишиться своего поста. По данным ведомства, в американских вооруженных силах числится 38 генералов и адмиралов, включая председателя Объединенного комитета начальников штабов, руководителей сухопутных войск, военно-морских операций и военно-воздушных сил, а также командующих Африканским, Европейским командованиями и вооруженными силами США в Корее. В Минобороны отмечают, что подробный список сокращаемых должностей будет представлен позднее, после завершения всех необходимых согласований и анализа структуры командования.

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Министр обороны США Пит Хегсет инициировал крупномасштабное сокращение высшего командного состава армии страны. В документе отмечается, что решение связано с необходимостью оптимизации военных расходов и повышения эффективности управления армией. «Мы вынуждены пересмотреть структуру высшего командования для приведения ее в соответствие с современными требованиями обороны и бюджетными реалиями. Под сокращение попадут не менее 20% генералов и адмиралов Вооруженных сил, а также 20% генералов Национальной гвардии и не менее 10% высших офицеров в рамках реорганизации Объединенного командования», — говорится в служебной записке министра обороны Пита Хегсета. При этом пока не уточняется, какие именно должности будут сокращены и кто из действующих генералов и адмиралов может лишиться своего поста. По данным ведомства, в американских вооруженных силах числится 38 генералов и адмиралов, включая председателя Объединенного комитета начальников штабов, руководителей сухопутных войск, военно-морских операций и военно-воздушных сил, а также командующих Африканским, Европейским командованиями и вооруженными силами США в Корее. В Минобороны отмечают, что подробный список сокращаемых должностей будет представлен позднее, после завершения всех необходимых согласований и анализа структуры командования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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