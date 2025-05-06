В аэропортах Калуги, Тамбова и Ярославля введены временные ограничения

В аэропортах Калуги, Тамбова и Ярославля приостановлены прием и отправка воздушных судов. Об этом сообщает пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены также в аэропортах: Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC); Тамбов (Донское; UUOT); Ярославль (Туношна; UUDL)», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Ранее ограничения ввели в аэропорту Нижнего Новгорода.
Сегодня в аэропорту Жуковский в Москве приостановлены все взлеты и посадки воздушных судов. Ограничения вступили в силу с 16:50 по московскому времени, передает RT.
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