В аэропортах Калуги, Тамбова и Ярославля введены временные ограничения

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Ограничения введены в калужском аэропорту «Грабцево»
Ограничения введены в калужском аэропорту «Грабцево» Фото:

В аэропортах Калуги, Тамбова и Ярославля приостановлены прием и отправка воздушных судов. Об этом сообщает пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко. 

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены также в аэропортах: Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC); Тамбов (Донское; UUOT); Ярославль (Туношна; UUDL)», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Ранее ограничения ввели в аэропорту Нижнего Новгорода.

Сегодня в аэропорту Жуковский в Москве приостановлены все взлеты и посадки воздушных судов. Ограничения вступили в силу с 16:50 по московскому времени, передает RT.

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В аэропортах Калуги, Тамбова и Ярославля приостановлены прием и отправка воздушных судов. Об этом сообщает пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.  «Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены также в аэропортах: Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC); Тамбов (Донское; UUOT); Ярославль (Туношна; UUDL)», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Ранее ограничения ввели в аэропорту Нижнего Новгорода. Сегодня в аэропорту Жуковский в Москве приостановлены все взлеты и посадки воздушных судов. Ограничения вступили в силу с 16:50 по московскому времени, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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