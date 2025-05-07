Басков стал жертвой отмены авиарейсов в Петербурге

Российский певец Николай Басков оказался среди пассажиров, застрявших в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) из-за приостановки авиасообщений. Об этом артист сообщил своим подписчикам в социальных сетях. По его словам, все рейсы временно отменены, и пассажирам остается лишь ждать возобновления вылетов.
«Никто никуда не летит, никуда не вылетает», — написал Басков в своем аккаунте, комментируя ситуацию в петербургском аэропорту. Он отметил неудобства, с которыми столкнулись как он сам, так и другие путешественники. Сообщается, что многие пассажиры вынуждены проводить в терминалах длительное время в ожидании информации от авиакомпаний.
Ранее стало известно, что за последние сутки аэропорт Пулково принял 74 самолета, а Северо-Западная транспортная прокуратура организовала мобильную приемную для оказания помощи пассажирам на месте. По данным журналистов, утром в аэропорт прибыла бригада скорой помощи: некоторым пассажирам, ожидавшим вылета более 10 часов, стало плохо.
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