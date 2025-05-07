Басков стал жертвой отмены авиарейсов в Петербурге

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Николай Басков застрял в аэропорту Пулково из-за отмены рейсов
Николай Басков застрял в аэропорту Пулково из-за отмены рейсов Фото:

Российский певец Николай Басков оказался среди пассажиров, застрявших в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) из-за приостановки авиасообщений. Об этом артист сообщил своим подписчикам в социальных сетях. По его словам, все рейсы временно отменены, и пассажирам остается лишь ждать возобновления вылетов.

«Никто никуда не летит, никуда не вылетает», — написал Басков в своем аккаунте, комментируя ситуацию в петербургском аэропорту. Он отметил неудобства, с которыми столкнулись как он сам, так и другие путешественники. Сообщается, что многие пассажиры вынуждены проводить в терминалах длительное время в ожидании информации от авиакомпаний.

Ранее стало известно, что за последние сутки аэропорт Пулково принял 74 самолета, а Северо-Западная транспортная прокуратура организовала мобильную приемную для оказания помощи пассажирам на месте. По данным журналистов, утром в аэропорт прибыла бригада скорой помощи: некоторым пассажирам, ожидавшим вылета более 10 часов, стало плохо.

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Российский певец Николай Басков оказался среди пассажиров, застрявших в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) из-за приостановки авиасообщений. Об этом артист сообщил своим подписчикам в социальных сетях. По его словам, все рейсы временно отменены, и пассажирам остается лишь ждать возобновления вылетов. «Никто никуда не летит, никуда не вылетает», — написал Басков в своем аккаунте, комментируя ситуацию в петербургском аэропорту. Он отметил неудобства, с которыми столкнулись как он сам, так и другие путешественники. Сообщается, что многие пассажиры вынуждены проводить в терминалах длительное время в ожидании информации от авиакомпаний. Ранее стало известно, что за последние сутки аэропорт Пулково принял 74 самолета, а Северо-Западная транспортная прокуратура организовала мобильную приемную для оказания помощи пассажирам на месте. По данным журналистов, утром в аэропорт прибыла бригада скорой помощи: некоторым пассажирам, ожидавшим вылета более 10 часов, стало плохо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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