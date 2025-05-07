Мертвая Богинка и черти в лесу: как в Тюмени прошел первый хоррор-кэмп

В Тюмени открылся первый в России хоррор-кэмп (от англ. horror camp — ужасный лагерь). Мероприятие, вдохновленное русскими сказками, как было анонсировано, сочетает в себе элементы хоррора и квестов и способно напугать любого. Хтонические твари, мрачные тайны и ночной лес — мы не могли такое пропустить. Корреспондент URA.RU съездил на место проведения самого масштабного страшного квеста и проверил на себе, так ли страшен черт, как его анонсируют.
Погружение в детство и столетние яйца
Площадкой для проведения первого российского хоррор-квеста стал настоящий действующий детский лагерь «Энергетик» в пригороде Тюмени. Участие в мероприятии стоило 11 тысяч рублей с носа, наш журналист же просочился на площадку с организаторами:
«Меня определили в команду актеров как оператора, поэтому выехала в лагерь я не вместе с посетителями, а вместе с будущими „чертями“, „богинками“ и „шаманами“», — рассказала наш журналист Вероника Ахметова.
Смутная тревога за успех проекта беспокоила нашего агента с первых минут. Дело в том, что погода сильно подкачала: с обеда начал накрапывать дождь, который к ночи превратился в ливень. Какая тут беготня по лесу от чертей? Ну, обо всем по-порядку.
Всего команд участников было пять, в каждой из них по десять человек. Однако команды были весьма неоднородными: так в одной была девочка лет 12 с достаточно возрастной мамой.
Первый этап мероприятия был достаточно мирный и совсем не страшный: участников собрали в спортивном зале на «Веселые старты». Как выразились организаторы, задачей было запутать — пугать с порога никто не собирался, у всех должно было возникнуть ощущение, что они дети. Конкурсов было шесть: высыпать шарики в ведро по очереди, допрыгать быстрее всех в мешке, повторить позу и найти своего соотрядника на ощупь, построить самую высокую башню.
И, как водится, чем дальше, тем хлеще: в конце надо было по запаху определить, что находится в тарелке, а потом это съесть быстрее всех. Там, кстати, был деликатес — так называемое «столетнее яйцо», которое жутко пахнет тухлятиной. Пока большую часть народу воротило и терзало вонью, один из мужчин даже не поморщился и слопал яйцо буквально в два счета. Его команда и победила в соревнованиях.
На улице тем временем стало совсем сумрачно, дождь усилился. А ветер так разгулялся, что ветки сосен бились друг об друга с жутким треском, нагоняя страх.
Ребенок потерялся
Перед началом вечернего мероприятия у каждого из участников забрали телефоны и выдали дождевики.
«Я слышала по рации, как актеры проверяют готовность к началу квеста. И тут в концертный зал залетает та самая возрастная участница с криками, что ее дочь Полина потерялась. В этот момент мероприятие „остановили“, свет по всем лагере резко потух, а каждому отряду раздали фонарики, чтобы они смогли выйти на улицу и искать маленького ребенка. Это правда, или часть игры? Я растерялась, и послушно отправилась на поиски», — делится Вероника.
На улице без света было жутко — лил дождь. Тускло светили эвакуационные вывески, а из-за туч не было видно ни луны, ни звезд.
«У меня „куриная слепота“, я абсолютно ничего не вижу в темноте, поэтому каждое дерево казалось мне зловещей фигурой. Мы с командой операторов прибились к одному из отрядов, как за забором кто-то начал жутко смеяться и стучать по деревьям. Микронаушник подсказал мне, что за забором бегают „черти“: команда худощавых актеров в жутких костюмах с бездонными черными дырами вместо глаз. Представляю как не по себе было тем, кто этого не знал!», — рассказывает наш журналист.
Тем временем участники квеста начали собирать различные вещи — по сюжету, это предметы Бабы Яги, к которой мы и пришли буквально через полчаса.
Часть квеста у Яги была скорее мерзкой и чуток нелепой, чем жуткой: актер-парень орал на вожатых и «детей», что они своровали у него вещи, а потом заставил всех пробовать «угощения». Среди самых гадких сочетаний, которые больше всего запомнились нашему журналисту, была селедка в шоколаде и шоколадные шарики в майонезе. Хотя, все справились с отвратительной дегустацией достаточно быстро.
Дальше какой-то хаос — алтарь с зеркалом и свечами, черепа, взрывы петард, вопли чертей, жуткий хохот в темном лесу и вопли особо впечатлительных. Весь этот адский антураж был ради одного — раздать командам конверты с заданиями поколоритнее, да отправить их по локациям искать сейфы с «частями тела ребенка Богинки», чтобы обменять их на настоящего ребенка, Полину.
«Тут меня немного занесло: я снимала свечи и алтарь, и отстала от группы. Оглядываюсь — ливень, ночь, лес, черепа, шорохи, и никого. Я побежала на удаляющиеся огоньки фонариков, и вдруг за одним из деревьев… черт!», — рассказывает наш впечатленный корреспондент, — «Он просто стоял там и пялился на меня, сутулый какой-то — жуть. У меня дух перехватило. Ничего кроме „отстань, я своя“, сказать не получилось. Я понеслась по лесу, сломя голову. Представляю, как его это позабавило».
О самой мерзкой части квеста
Команды тем временем уже начали выполнять задания — чтобы получить часть «ребенка Богинки», который находится в сейфе. На первой локации участники обменяли часть своих фонарей на инфракрасные светильники, чтобы увидеть знаки, нарисованные на деревьях специальной краской. По ним нужно было ориентироваться, чтобы искать ведра и ящики, в которых находятся части кода от сейфа.
«К тому моменту, как я подбежала, люди уже успели „пошерудить“ руками в ведрах с живыми мадагаскарскими тараканами и саранчой, внутри мертвых карасей и в потрохах кур. Гадость страшная», — призналась Вероника, — «Еще нужно было орудовать в тазике с червями и опарышами. Но дело, в принципе, несложное. Если бы не бегающие рядом черти, которые так и норовили, ухватить за бочок или что-то прокричать тебе в ухо из темноты».
Когда команды собрали пять частей тела и принесли их к алтарю, выяснилась зловещая деталь: все еще отсутствовала голова. За ней нужно было пойти пяти самым смелым участникам.
Тут группа рассыпалась: пятеро героев потопали в концертный зал, который кишел чертями, десяток других участников тем временем пошла в темный спортзал за электронными факелами, а оставшихся пугал загадками Кощей.
«Он честно пытался быть страшным в своей маске с черными глазами, — уже улыбается наша коллега, — „Однако нас было слишком много: 35 взрослых людей сложновато напугать, все скорее смеялись от его загадок, тут страха не получилось“.
«Смерть» Богинки и счастливый конец
«Банку с „головой“ погрузили на алтарь, все направились к пляжу, где с потерянной Полиной бегала Богинка и ее русалки. На берег вышел шаман-медведь, участники встали в хоровод и начали „обряд“. Богинка „умерла“, а вовремя подоспевшая мама забрала Полину. Словом, хэппи энд. В этот момент свет в лагере включился и квест официально закончился», — завершает рассказ о первом в России хоррор-квесте Вероника.
Итак, что же это было? Будет ли подобное еще? И будем ли мы вообще какого-то продолжения ждать?
Вероника признается, что атмосфера большей частью удалась, и это действительно был хоррор. Хоть и в версии «лайт». Самой страшной частью хоррор-кэмпа Вероника назвала чертей, бегающих по лесу. Оно, в принципе, и логично: нечто хтоническое бесконтрольно мечется в темноте и вопит, брр.
«Сценарий также был интересный. В остальном — я скорее просто получила удовольствие», — выносит свой вердикт наш обозреватель, — «Поехала бы я на другие похожие мероприятия? Возможно, но, наверное, с другой тематикой».
С интересом ждем, подхватят ли тенденцию на такие масштабные квесты другие квест-румы Тюмени. Однако пока что аналогов хоррор-кэмпов нет даже в России.
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