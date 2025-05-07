Песков: Киев продолжает демонстрировать свою неготовность и нежелание к миру

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Песков заявил, что удары ВСУ по гражданским объектам оправдывают продолжение СВО
Песков заявил, что удары ВСУ по гражданским объектам оправдывают продолжение СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киевский режим продолжает демонстрировать неготовность и нежелание к мирному урегулированию конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Они продолжают демонстрировать свою сущность, они продолжают демонстрировать свою неготовность и нежелание к миру», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина о том, как Москва оценивает действия киевского режима в преддверии временного перемирия в праздничные дни. Его слова опубликованы в telegram-канале последнего.

Представитель Кремля также подчеркнул, что Киев прекрасно осведомлен о предложении президента России Владимира Путина о временном перемирии на праздничные дни, однако до сих пор не сделал ни одного заявления о готовности поддержать эту инициативу. Песков также указал на двусмысленные заявления, сделанные ранее на различных уровнях, и отметил, что реальные действия Киева говорят о нежелании и неготовности к миру. Он подчеркнул, что продолжающиеся удары по мирным объектам и террористические действия оправдывают продолжение специальной военной операции.

Ранее Владимир Путин объявил трехдневное перемирие с Украиной в честь Дня Победы. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, отверг это предложение. Вместо этого он предложил прекратить огонь на 30 дней. Однако российский лидер принял решение, что перемирие будет односторонним.

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Киевский режим продолжает демонстрировать неготовность и нежелание к мирному урегулированию конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Они продолжают демонстрировать свою сущность, они продолжают демонстрировать свою неготовность и нежелание к миру», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина о том, как Москва оценивает действия киевского режима в преддверии временного перемирия в праздничные дни. Его слова опубликованы в telegram-канале последнего. Представитель Кремля также подчеркнул, что Киев прекрасно осведомлен о предложении президента России Владимира Путина о временном перемирии на праздничные дни, однако до сих пор не сделал ни одного заявления о готовности поддержать эту инициативу. Песков также указал на двусмысленные заявления, сделанные ранее на различных уровнях, и отметил, что реальные действия Киева говорят о нежелании и неготовности к миру. Он подчеркнул, что продолжающиеся удары по мирным объектам и террористические действия оправдывают продолжение специальной военной операции. Ранее Владимир Путин объявил трехдневное перемирие с Украиной в честь Дня Победы. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, отверг это предложение. Вместо этого он предложил прекратить огонь на 30 дней. Однако российский лидер принял решение, что перемирие будет односторонним.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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