В похоронном бюро устроили дебош: главные новости Кургана за 7 мая

В Кургане разгорелся конфликт между похоронными компаниями. В одном из офисов фирмы, занимающейся организацией похорон, произошел инцидент с участием группы молодых людей, которых связывают с конкурирующей компанией. Об этих и других важных новостях Кургана URA.RU расскажет в своем дайджесте.
Дебош в похоронке
Инцидент произошел в присутствии сотрудников и клиентов похоронного салона. Трое мужчин, предположительно имеющих криминальное прошлое и возможную связь с группировкой «Локомотив», вели себя агрессивно, громко ругались, оскорбляли персонал и клиентов, а также совершили акты вандализма — раскидывали кресты и справляли нужду в гробы. Пострадавшая сторона опознала визитеров как сотрудников фирмы-конкурента и обратилась в полицию с заявлением.
Ограничения движения в Кургане на 9 мая
В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Кургане будет ограничено движение и стоянка транспорта на ряде центральных улиц. С 20:00 8 мая до 23:00 9 мая 2025 года запрет коснется улиц К. Маркса, Ленина, Гоголя, Володарского, Томина, Кирова, Красина и прилегающих парковочных площадок.
Связь на День Победы ограничивать не будут
Власти Курганской области приняли решение не вводить искусственных ограничений на передачу сигнала сотовой связи в День Победы. По данным источников, ситуация в регионе оценивается как спокойная, и необходимости в глушении связи не возникло.
Выборы главы Кургана состоятся 14 мая
Вопрос о выборах главы города включен в повестку заседания городской думы Кургана, которое назначено на 14 мая. Об этом сообщили источники, близкие к региональному правительству. В рамках заседания депутаты рассмотрят процедуру избрания нового руководителя города. Ожидается, что голосование пройдет в соответствии с установленным порядком.
Экс-депутат Пивоваров объяснил уход из КПРФ
Бывший депутат городской думы Кургана Максим Пивоваров, ныне кандидат в облдуму от партии «Справедливая Россия — За правду», рассказал о причинах выхода из КПРФ. По его словам, поводом стало недовольство действиями нового руководителя регионального отделения партии. Пивоваров отметил, что покинул КПРФ из-за давления внутри партии и несогласия с политикой лидера Виктора Зырянова. Он принял решение уйти добровольно, чтобы избежать конфликта и не подставлять коллег.
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