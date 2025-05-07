В Перми временно запретили проезд на велосипедах, гидроскутерах и самокатах

Проезд на велосипедах, гироскутерах и самокатах на территорию проведения мероприятий ко Дню Победы будет запрещен. Об этом сообщается на сайте пермской мэрии.
«Проезд на велосипедах, гироскутерах и самокатах на территорию проведения мероприятия запрещен. Жителям и гостям Перми рекомендуется использовать для передвижения по городу общественный транспорт, а не личный автомобиль или средства индивидуальной мобильности», — сообщается на сайте.
Меры по обеспечению безопасности предусмотрены на всех праздничных площадках. Будут установлены стационарные металлодетекторы, столы для осмотров ручной клади, металлические ограждения.
Ранее URA.RU сообщало, что в честь Дня Победы 9 мая проезд в общественном транспорте Перми будет бесплатным, а на майские праздники запустят ночную электричку. После салюта кольцевой маршрут запустят со станции Пермь-2 в 23:20.
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