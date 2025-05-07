В Перми временно запретили проезд на велосипедах, гидроскутерах и самокатах

На мероприятиях в День Победы власти Перми предлагают передвигаться пешком
© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения касаются места проведения праздничных мероприятий
Ограничения касаются места проведения праздничных мероприятий Фото:

Проезд на велосипедах, гироскутерах и самокатах на территорию проведения мероприятий ко Дню Победы будет запрещен. Об этом сообщается на сайте пермской мэрии.

«Проезд на велосипедах, гироскутерах и самокатах на территорию проведения мероприятия запрещен. Жителям и гостям Перми рекомендуется использовать для передвижения по городу общественный транспорт, а не личный автомобиль или средства индивидуальной мобильности», — сообщается на сайте.

Меры по обеспечению безопасности предусмотрены на всех праздничных площадках. Будут установлены стационарные металлодетекторы, столы для осмотров ручной клади, металлические ограждения.

Ранее URA.RU сообщало, что в честь Дня Победы 9 мая проезд в общественном транспорте Перми будет бесплатным, а на майские праздники запустят ночную электричку. После салюта кольцевой маршрут запустят со станции Пермь-2 в 23:20. 

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Проезд на велосипедах, гироскутерах и самокатах на территорию проведения мероприятий ко Дню Победы будет запрещен. Об этом сообщается на сайте пермской мэрии. «Проезд на велосипедах, гироскутерах и самокатах на территорию проведения мероприятия запрещен. Жителям и гостям Перми рекомендуется использовать для передвижения по городу общественный транспорт, а не личный автомобиль или средства индивидуальной мобильности», — сообщается на сайте. Меры по обеспечению безопасности предусмотрены на всех праздничных площадках. Будут установлены стационарные металлодетекторы, столы для осмотров ручной клади, металлические ограждения. Ранее URA.RU сообщало, что в честь Дня Победы 9 мая проезд в общественном транспорте Перми будет бесплатным, а на майские праздники запустят ночную электричку. После салюта кольцевой маршрут запустят со станции Пермь-2 в 23:20. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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